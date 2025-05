135 Euro Strafe: Wie Autofahrer beim blauen Schild mit Raute richtig reagieren

Ihr fahrt nach Frankreich in den Urlaub? Dann solltet ihr die Bedeutung eines neuen Verkehrsschildes unbedingt kennen, um Strafen zu vermeiden.

Diese Bedeutung steckt hinter der weißen Raute

Wenn ihr mit dem Auto in Frankreich unterwegs seid, begegnet euch ab sofort ein neues Verkehrsschild. Es zeigt eine weiße Raute auf einem blauen Hintergrund. Welche Bedeutung dahintersteckt, wissen die wenigsten Urlauber, denn hierzulande gibt es dieses Schild nicht.

Das Verkehrsschild mit der Raute, welches schon seit 2020 in manchen Städten getestet wurde und nun landesweit ausgerollt wird, markiert eine Fahrspur, die bestimmten Fahrzeugen vorbehalten ist. Seht ihr das Schild mit der Raute oder leuchtet dieses Symbol digital auf, achtet auf Zusatzschilder. Diese zeigen an, wer auf dieser Fahrspur fahren darf.

Wer auf der gekennzeichneten Spur fahren darf

„Voie reservee“ ist ein Zusatz, der manchmal neben dem Raute-Schild zu finden ist. Das bedeutet übersetzt so viel wie „reservierte Spur.“ Daneben seht ihr dann beispielsweise ein Auto mit „2+“, was bedeutet, nur als Fahrgemeinschaft mit zwei oder mehr Insassen dürft ihr auf dieser Spur fahren. Frankreich will die Umweltbelastung senken, indem die Bildung von Fahrgemeinschaften durch spezielle Spuren angekurbelt wird.

Auch Busse, Taxen und E-Autos sind häufig für die markierten Spuren zugelassen. E-Autos benötigen dabei meist die Crit'Air 0-Vignette. Das ist das französische Pendant zur deutschen Umweltplakette.

Diese Bußgelder erwarten euch, wenn ihr die Spur falsch benutzt

Habt ihr keine Fahrgemeinschaft und seid auch nicht mit dem Taxi, Bus oder E-Auto unterwegs, dürft ihr die mit der Raute gekennzeichnete Fahrbahn also nicht benutzen. Wechselt einfach auf eine andere Spur. Beachtet ihr diese Regelung nicht, kann es schnell teuer werden.

Fahrt ihr dennoch auf der reservierten Spur und werdet dabei erwischt, droht euch ein Bußgeld in Höhe von 135 Euro.