Sommer-Hack fürs Auto: So einfach habt ihr ohne Kühlbox kalte Getränke

Kalte Getränke trotz Sommerhitze? Mit einem kleinen Trick nutzt ihr das Handschuhfach als Mini-Kühlschrank. In diesem Artikel erfahrt ihr, wie das geht.



Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

So wird das Handschuhfach zum Kühlschrank

Viele Autos, meist ab der Mittelklasse, haben ein geniales Feature, das oft übersehen wird: In so manchem Handschuhfach verbirgt sich ein Rädchen oder ein Hebel, der mit einer Schneeflocke gekennzeichnet ist. Das kann eure Rettung sein, wenn ihr im Sommer Lust auf ein kühles Getränk habt. Doch was genau hat es damit auf sich?

Anzeige

Wie nutzt ihr die Kühlfunktion im Handschuhfach richtig?

Wenn ihr die Kühlung aktiviert, öffnet sich eine Verbindung zur Klimaanlage und kalte Luft strömt ins Handschuhfach. Einzige Voraussetzung: Die Klimaanlage muss laufen. So geht's:

Öffnet das Handschuhfach und sucht nach dem Rädchen oder dem Hebel mit dem Schneeflocken-Zeichen.

Dreht am Rädchen oder legt den Hebel um.

Schaltet die Klimaanlage ein, damit kalte Luft in euer Handschuhfach gelangen kann.

Legt die Getränke und Snacks hinein und genießt sie gut gekühlt unterwegs.

Anzeige

Erfrischung gefällig? In unserem Video zeigen wir euch die besten gesunden Durstlöscher für heiße Tage.

Durstlöscher: Auf diese gesunden Getränke solltet ihr setzen

Wie kalt wird es im Handschuhfach?

Natürlich wird es im Handschuhfach nicht so kalt wie in einem richtigen Kühlschrank. Doch wenn ihr Getränke und Snacks vorkühlt oder gekühlt kauft, kann sich das Ergebnis durchaus sehen lassen. Wenn es draußen heiß ist, müsst ihr während der Fahrt keine lauwarmen Softdrinks trinken oder geschmolzene Schokolade essen.

Anzeige

Was tun, wenn euer Auto keine Kühlfunktion im Handschuhfach hat?

Leider verfügen nicht alle Autos über die praktische Mini-Kühlung, doch in einigen Fällen könnt ihr sie mit einem Nachrüstsatz und etwas handwerklichem Geschick selbst einbauen. Wenn ihr euch das nicht zutraut, dann hat die Autowerkstätte eures Vertrauens sicher ein offenes Ohr für euer Anliegen.

Alternativ helfen klassische Passivkühltaschen mit Kühlakkus oder Kühlboxen, die ihr über den 12V-Anschluss eures Autos mit Strom versorgt.

Ein kurzer Blick ins Handschuhfach lohnt sich definitiv. Unser Sommer-Hack ist der perfekte Trick für alle, die bei Hitze nicht auf kühle Getränke verzichten wollen – einfach, clever und oft schon serienmäßig an Bord.