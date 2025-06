Mehr Stauraum als gedacht: Habt ihr dieses Schubfach im Auto?

Viele Autos sind echte Stauraumwunder. Überall gibt es kleine Fächer, um alle möglichen Dinge zu verstauen. Ein Ort wird aber oft übersehen.

Stauraum benötigt jeder

Jeder Autofahrer hat andere Ansprüche an sein Fahrzeug. Der eine möchte es möglichst günstig und zweckmäßig, andere geben für ihr Auto ein echtes Vermögen aus und wünschen sich allen möglichen Luxus. Was aber eigentlich für so ziemlich jeden Autofahrer wichtig ist: Genügend Stauraum. Dieser kann auch nachgerüstet werden, zum Beispiel in Form eines Dachgepäckträgers oder einer Schublade unter den Sitzen.

Stauraum im Auto an mehr Orten als gedacht

Für die großen Dinge wie Koffer und Einkäufe ist natürlich der Kofferraum optimal geeignet. Oft gibt es viele weitere Orte, an denen alle möglichen kleinen notwendigen und weniger wichtigen Dinge verstaut werden können. Das Handschuhfach gehört dazu, die Ablagen in der Tür auch.

Häufig haben moderne Autos auch Mittelkonsolen zwischen dem Fahrer- und dem Beifahrersitz. Hier können Brillen, Handys und vielleicht auch ein kleiner Snack verstaut werden. Mit einem sogenannten Autositz-Organizer könnt ihr euer Auto um weitere kleine Fächer erweitern.

Schublade unter den Sitzen

Manchmal gibt es einen weiteren Stauraum, den viele von euch vielleicht noch gar nicht entdeckt haben. Einige Fahrzeuge bieten auch unter den Fahrzeugsitzen Stauraum in Form von Schubladen.

Diese lassen sich einfach rausziehen und bieten natürlich nicht die größte Menge an Platz. Im Zweifel können sie aber durchaus hilfreich sein. Guckt vor der nächsten Fahrt auf jeden Fall, ob ihr auch durch zusätzlichen Stauraum in eurem Auto überrascht werdet.

Schubladen können nachgerüstet werden

Solltet ihr keine eingebaute Schublade unter euren Sitzen finden, aber ihr wünscht euch den zusätzlichen Stauraum, hier die gute Nachricht: Eine Nachrüstung ist in den meisten Fällen problemlos möglich. Auch original Sitzschubladen lassen sich online nachbestellen, zum Beispiel auf Amazon für die Marken Volkswagen und Tesla.

