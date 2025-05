Günstiger als Bahnfahren: Flixbus verscherbelt jetzt Tickets ab 4,99 Euro – aber nur für kurze Zeit

Reiselustig, aber das Budget ist knapp? Flixbus bietet aktuell auf einigen seiner Busfahrten Tickets ab nur 4,99 Euro an. Ob für den Städtetrip nach Amsterdam, die Kurzreise in unsere Hauptstadt Berlin oder den spontanen Wochenend-Trip nach Köln – günstiger kommt man kaum von A nach B. Die Tickets sind bereits buchbar – aber auch nur noch für wenige Tage.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links

Bis zum 12. Mai verkauft Flixbus sowohl in der Webseite als auch in der App Bustickets ab 4,99 Euro. Die vergünstigten Tickets könnt ihr dann für Reisen bis zum 27. Mai nutzen (Quelle: Flixbus). Wer vom Angebot Gebrauch will, muss sich aber beeilen. Für viele Strecken steht nur ein begrenztes Kontingent zum Angebotspreis zur Verfügung (Reiseverbindungen bei Flixbus anschauen).

Einen speziellen Gutschein oder dergleichen müsst ihr nicht einlösen. Einfach über die Reiseverbindungen eure Route raussuchen und schauen, ob die Fahrt zum gewünschten Zeitpunkt zum Aktionspreis zur Verfügung steht – ganz einfach!

Für wen lohnt sich der Flixbus-Deal?

Spontanreisende und Backpacker : Wer flexibel ist und gerne neue Städte entdeckt, findet hier die perfekte Gelegenheit. Gerade außerhalb der Ferienzeiten oder unter der Woche lassen sich echte Schnäppchen zu ergattern.

Studierende und Budgetreisende : Wenn die Bahn mal wieder zu teuer ist oder das Deutschland-Ticket nicht weiterhilft, kann Flixbus genau die preisgünstige Alternative sein – mit europaweiten Verbindungen und Preisen, die oft nicht einmal für ein Kinoticket reichen.

Weniger lohnenswert ist das Angebot für Vielfahrer mit engen Zeitplänen oder Komfortanspruch. Die längeren Fahrzeiten, mögliche Verspätungen und eingeschränkter Komfort machen Flixbus eher zur Low-Budget-Option – aber genau das ist hier Programm.

Reisen ab 4,99 Euro: Beispielstrecken von Flixbus

Tickets ab 4,99 Euro:

Köln – Amsterdam

Düsseldorf – Brüssel

München – Innsbruck

Frankfurt – Köln

Stuttgart – München

Hamburg – Berlin

Leipzig – Berlin

Tickets ab 9,99 Euro:

Köln – Paris

München – Zürich

München – Mailand

Frankfurt – Amsterdam

Hamburg – Kopenhagen

Berlin – Kopenhagen

Berlin – München

Tickets ab 19,99 Euro:

Berlin – Wien

München – Venedig

München – Florenz

Nürnberg – Paris

Stuttgart – Mailand

Hamburg – Paris

Frankfurt – Wien

Bei den genannten Routen handelt es sich um Beispielstrecken. Flixbus selbst gibt an, dass die Tickets zum Aktionspreis auch auf anderen Verbindungen gelten.

Warum sich der Deal wirklich lohnt

Zugpreise steigen, Flüge werden komplizierter – und genau da kommt Flixbus ins Spiel. Der Anbieter hat das größte Fernbusnetz Europas und punktet mit WLAN und Steckdosen und einem garantiertem Sitzplatz – im Gegensatz zum RE oder RB der DB. Wer beim Reisen nicht auf Luxus, sondern aufs Budget achtet, kommt hier auf seine Kosten.

Besonders attraktiv: Auch spontane Trips ins Nachbarland werden dadurch erschwinglich – und das ganz ohne CO₂-intensive Flugreisen.

Mit dem aktuellen Flixbus-Deal ab 4,99 Euro wird Reisen wieder unkompliziert und bezahlbar. Ideal für Studierende, Abenteurer und alle, die ihren Horizont erweitern wollen – mit kleinem Gepäck und großem Fernweh. Aber Achtung: Die Kontingente sind limitiert. Wer zuerst bucht, fährt am günstigsten (bei Flixbus anschauen).

