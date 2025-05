Vorwahl 040: Gefährliche oder störende Anrufe aus Hamburg

Unter der großen Zahl der täglichen Betrugsanrufe sticht die Hamburger Vorwahl 040 deutlich heraus. Oft werden nur die letzten Ziffern gewechselt, wenn die Nummern im Internet zu bekannt werden. Wir sagen euch, vor welchen Nummern und Rufnummerngassen ihr euch aktuell besonders hüten müsst – und wie ihr sie loswerdet.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Es gibt Hamburger Telefonnummern, die immer wieder auffallen und sich stark ähneln. Solche „Rufnummerngassen“ fangen mit denselben Ziffern an und unterscheiden sich nur in den letzten paar Zahlen. Sie könnt ihr effektiv bekämpfen, wenn ihr gleich den Anfang der Nummer blockiert. Also zum Beispiel die Vorwahl 040 und dann die Zahlen 855. Wie das geht, erklären wir euch unten.

Sondertipps

Manche 040-Nummern sind besonders hartnäckig, andere Anrufe solltet ihr hingegen unbedingt annehmen. Hier unsere Tipps:

04085599* / 04085599401 : Den Telefonnummernanfang 040855 solltet ihr generell blockieren. Dahinter steckt immer ein Betrug.

: Den Telefonnummernanfang 040855 solltet ihr generell blockieren. Dahinter steckt immer ein Betrug. 040696351545 : Geht ran, wenn diese Nummer angezeigt wird. Das ist die Sammelnummer des Dienstleisters tel.io und der Anruf kommt aus einem deutschen Gefängnis.

: Geht ran, wenn diese Nummer angezeigt wird. Das ist die Sammelnummer des Dienstleisters tel.io und der Anruf kommt aus einem deutschen Gefängnis. Alles mit dem Anfang 04046066 gehört zur Techniker-Krankenkasse und ist seriös.

Anzeige

Kostenfallen und Betrugsanrufe mit der Vorwahl 040

Die Nummern sind nach Aktualität sortiert: Die neusten Fälle stehen oben.

Anzeige

040-Nummer Betrugsmasche 040855983434 Anrufer behauptet, dass ihr ein kostenpflichtiges Gewinnspiel- oder Lotto-Abo abgeschlossen habt und droht mit Anzeige. (Wieder mal 040855…) 040855999526 Eine „Stromagentur“ mit gestohlenen Kundendaten bietet euch eine „Strompreis-Optimierung“ an. 04085599401 Geben sich als Stromanbieter oder Krankenklasse aus und wollen euch neue Verträge aufdrängen. 040228993114 Euer angeblicher Stromanbieter will euch einen neuen Vertrag empfehlen. Eure persönlichen Daten haben sie, aber wollen eure IBAN herauskriegen. 040853753399 + 040853753599 Seriös, aber dennoch störend: Marktforschungs-Unternehmen. Gehört einem Verband mit strengen Regeln an, sodass ihr zu Beginn um die Sperrung eurer Nummer bitten könnt.

SPAM-Anrufe erkennen, abwehren und blockieren Abonniere uns

auf YouTube

Ganze 040-Vorwahl oder einzelne Nummern blockieren

Auch wenn ihr zahlreiche störende Anrufe mit der Vorwahlnummer 040 bekommt, solltet ihr nicht gleich den ganzen Bereich sperren. Trotzdem empfehlen wir euch, bestimmte Rufnummern-Gassen zu blockieren, wie zum Beispiel den Anfang „040855“. Das funktioniert bei Android, im Festnetz und in der Fritzbox gut. Nur im iPhone müsst ihr weiter jede Nummer einzeln sperren.