Unter der Telefonnummer 040853753599 bekommt ihr Anrufe eines Callcenters, die nicht bei jedem willkommen sind. Einigen erscheinen die Angaben fragwürdig und andere sind von der Hartnäckigkeit der Anrufer genervt. Doch es ist einfach, sie für immer loszuwerden…

Die Rufnummer 040853753599 gehört zu einem Marktforschungs-Unternehmen, das im Auftrag verschiedener Firmen Telefonumfragen durchführt. Wir erklären euch, was dahintersteckt und wie ihr diese Anrufe ein für alle Mal unterbinden könnt – denn das ist eigentlich ganz einfach.

Was steckt hinter der Nummer 040853753599 und was wollen die Anrufer?

Die Telefonnummer gehört zur Firma „GESS Phone & Field Marktforschung GmbH“.

Sie führt im Auftrag anderer Unternehmen seriöse Meinungsumfragen durch.

Eure Telefonnummern hat sie dabei entweder von Firmen bekommen, bei denen ihr der Kontaktaufnahme zugestimmt habt, oder sie arbeitet mit zufällig erzeugten Rufnummern.

Letzteres ist auch der Grund für die Ping-Anrufe, bei denen es nur einmal klingelt. Damit testet ein Wählcomputer, ob eine Rufnummer überhaupt existiert.

Die häufigen Anrufsversuche zu unterschiedlichen Zeiten haben statistische Gründe: Damit bei einer Umfrage nicht nur Personen berücksichtigt werden, die tagsüber zuhause sind, wird beispielsweise auch abends angerufen.

Die Anrufer klären euch zu Beginn des Gesprächs darüber auf, welche Firma die Befragung durchführt und um welches Thema es geht.

Ihr seid nicht verpflichtet, Antworten zu geben und könnt das Gespräch jederzeit abbrechen.

So werdet ihr die Nummer 040853753599 los

Natürlich könntet ihr die Nummer 040853753599 blockieren und so dafür sorgen, dass ihr die Anrufsversuche nicht mehr mitbekommt. Doch es geht noch wesentlich effektiver und ihr könnt grundsätzlich alle Anrufe dieser Firma abschalten – egal, von welcher Nummer sie kommen.

Die GSS GmbH ist nämlich Mitglied im ADM e.V.. Dieser „Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V.“ umfasst Dutzende großer und seriöser Marktforschungs-Unternehmen, die sich alle zur Einhaltung strenger Richtlinien verpflichtet haben.

Dazu gehört auch, dass ihr eure Telefonnummer auf einfache Weise für zukünftige Anrufe sperren lassen könnt.

Ihr könnt während des Anrufs darum bitten, dass eure Nummer auf die Sperrliste gesetzt wird.

Ihr könnt dort unter der Nummer 0408537530 (Montag bis Freitag, 10–16 Uhr) anrufen, und um die Sperrung eurer Nummer bitten.

Oder ihr schreibt eine E-Mail an die Adresse info@gessgroup.de.

Allerdings solltet ihr euch das gut überlegen. Diese Sperrlisten werden nämlich an alle Mitglieder des ADM e.V. verteilt. Man sollte sich nicht darüber beschweren, dass bei solchen Umfragen die eigene Meinung nicht richtig repräsentiert wird, wenn man an keinen Umfragen mehr teilnimmt. Es reicht völlig aus, wenn ihr zu Beginn des Gesprächs sagt, dass ihr an der aktuellen Befragung kein Interesse habt.

