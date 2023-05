Samsung versorgt nicht nur seine Android-Smartphones sehr schnell mit neuen Software-Updates, sondern lässt auch bei den Android-Tablets nicht locker. Überraschend schnell wurde jetzt die neueste Version veröffentlicht. Normalerweise dauert es länger. Und Deutschland ist auch schon an der Reihe.

Samsung Electronics Facts

Samsung verteilt Mai-Update für Galaxy-Tablets

Nachdem Samsung im Grunde gerade erst das Mai-Update für die ersten Smartphones veröffentlicht hat, folgen nun die ersten Tablets. Ab sofort wird die Galaxy-Tab-S8-Serie mit der neuesten Software versorgt. Das Update wird in Europa und in Deutschland ausgerollt. Wenn ihr also ein Galaxy Tab S8, Tab S8 Plus oder Tab S8 Ultra besitzt, solltet ihr jetzt nach der neuen Version suchen, um euer Android-Tablet zu verbessern.

Wie bei jedem monatlichen Software-Update werden in erster Linie Sicherheitslücken geschlossen und Fehler behoben. Samsung gibt zudem an, dass die Stabilität des Tablets verbessert wurde. Insgesamt soll sich nach dem Mai-Update auch die Leistung verbessert haben. Es wurden zudem neue und verbesserte Funktionen integriert. Welche das genau sind, verrät Samsung im Changelog auf dem Tablet leider nicht:

Mit 1,6 GB ist das Mai-Update auf den Galaxy-Tab-S8-Tablets aber deutlich größer als bei den Smartphones. Hier hatte Samsung also deutlich mehr zu verändern. Bei den Smartphones waren es unter 400 MB. Entsprechend solltet ihr das Update über euer WLAN installieren und das Tablet vorher gut aufladen, damit es nicht zu Unterbrechungen kommt.

Im Video stellen wir euch die Samsung-Tablets im Detail vor:

Samsung Galaxy Tab S8 im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Weitere Samsung-Tablets werden folgen

Samsung hat zwar jetzt die Galaxy-Tab-S8-Tablets auf den neuesten Stand gebracht, doch das werden nicht die einzigen Modelle bleiben, die das Software-Update erhalten. Es werden noch viele weitere Geräte folgen, die ebenfalls auf den neuesten Stand gebracht werden. Lange dürfte das auch nicht dauern. Samsung haut aktuell sehr schnell sehr viele Updates raus.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.