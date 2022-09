Wer auf Amazons neuen Fire TV Stick 4K Max upgraden möchte, hat jetzt die günstige Gelegenheit dazu. Der leistungsstarke Streaming-Stick ist gerade um satte 46 Prozent reduziert. Wir verraten, für wen sich das Angebot lohnt und was das Max-Modell von den anderen Amazon-Sticks unterscheidet.

Amazon Fire TV Stick 4K Max für rund 35 €

Der Fire TV Stick 4K Max ist Amazons bis dato leistungsstärkster Streaming-Stick und das sieht man auch am Preis. 64,99 Euro kostet er regulär, doch aktuell bekommt ihr ihn für nur 34,99 Euro, was einer Ersparnis von satten 46 Prozent entspricht (Angebot bei Amazon ansehen). Damit ist der WiFi-6-Stick im Rahmen der September-Angebote so günstig wie schon lange nicht mehr erhältlich. Doch lohnt sich die Anschaffung, wenn man bereits einen anderen Fire TV Stick besitzt?

Fire TV Stick 4K Max Statt 64,99 Euro UVP: 4K Ultra HD mit Unterstützung für Dolby Vision und Dolby Atmos. TV Steuerungstasten, Alexa-Sprachfernbedienung und Wi-Fi-6-Verbindung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2022 13:15 Uhr

Fire TV Stick 4K Max: Das kann der Streaming-Stick

Wie mit allen Fire TV Sticks könnt ihr natürlich auch mit dem Max-Modell Filme sowie Serien von Amazon Prime Video, Netflix, Disney Plus und vielen weiteren Anbietern streamen, Spiele spielen oder einfach nur fernsehen. Der Fire TV Stick 4K Max ist allerdings deutlich flotter unterwegs als die anderen, denn er verfügt über einen stärkeren Prozessor sowie 2 GB RAM statt 1,5 GB wie bei den anderen Fire TV Sticks.

Wenn euch euer bisheriger Streaming-Stick zu langsam erscheint oder ihr gerne Spiele damit spielt, lohnt sich ein Wechsel zum Fire TV Stick 4K Max oder auch zum Fire TV Cube, welcher ebenfalls gerade um 50 Prozent günstiger zu haben ist (Angebot bei Amazon ansehen). Wer einen WiFi-6-Router besitzt und den neuen WLAN-Standard auch beim streamen nutzen möchte, muss zum Fire TV Stick 4K Max greifen, denn er ist der einzige Amazon-Stick, der WiFi 6 unterstützt.

Fire TV Cube Statt 119,99 Euro UVP: 4K-Streaming-Mediaplayer mit Alexa-Sprachsteuerung, Hexa-Core-Prozessor, Unterstützung für Dolby Vision, HDR, HDR10+ und immersives Dolby Atmos-Audio. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.09.2022 22:19 Uhr

Fazit: Für wen lohnt sich der Kauf des Amazon Fire TV Stick 4K Max?

Wer noch gar keinen Streaming-Stick besitzt und sich ein zukunftsfähiges Gerät anschaffen möchte, sollte zum Fire TV Stick 4K Max greifen. Ebenso lohnt sich das Upgrade für alle, die ihren bisherigen Stick als mittlerweile zu langsam empfinden. Beim Preis von rund 35 Euro kann man nicht meckern, das ist schon sehr günstig für die gebotene Leistung. Nur der Fire TV Cube kann da mithalten, unterstützt allerdings kein WiFi 6.

In folgendem Video verraten wir euch die besten Tipps und Tricks zu den Amazon Fire TV Sticks:

