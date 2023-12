Schock für Dune-Fans: Fortsetzung des Epos wird ganz anders

In einem kürzlich stattgefundenen Interview mit Filmregisseur Denis Villeneuve hat dieser offenbart, dass der zweite Teil von Dune im Vergleich zum ersten ganz anders werden soll. Was genau sich verändern wird, verraten wir euch in dieser News.

Denis Villeneuve: Regisseur will mehr Action im Sequel

Gegenüber dem Print-Magazin Total Film erklärt der kanadische Dune-Regisseur Denis Villeneuve, dass der erste Teil der Reihe sehr meditativ und tiefsinnig ist. Ein junger Mann landet auf einem ihm unbekannten Planeten und lernt eine neue Kultur kennen. Um dieses Konstrukt herum entspinnt sich die Erzählung. Der zweite Teil soll um einiges actionreicher werden, so Villeneuve. (Quelle: gamesradar.com)

Allein der Tatsache geschuldigt, dass der komplette Film mit IMAX-Kameras gefilmt wird, lässt darauf schließen, dass er viel beeindruckender und bildgewaltiger aussehen wird. Im ersten Teil hat man lediglich einzelne Szenen mit IMAX-Kameras gedreht. Ob Fans diese Änderung mögen werden oder gerade der Stil des ersten Teils den Charme des Epos ausmacht, bleibt abzuwarten. Dune 2 soll am 1. März 2024 in die Kinos kommen.

Falls ihr noch nicht in den Genuss von Dune gekommen seid, könnt ihr das im Abo von Amazon Prime Video tun.

Darum geht es in Dune

Dune basiert auf der gleichnamigen Romanreihe von Frank Herbert und erzählt die Geschichte des Fürsten Leto Atreides. Dieser wird vom kosmischen Imperator Shaddam, dem Vierten, im Jahr 10.191 auf den Wüstenplaneten Arrakis entsandt, auf dem ein unerbittlicher Machtkampf um das Galaktische Imperium ausgetragen wird. Kern des Krieges stellt die kognitive Wunderdroge „Spice“ dar, die ausschließlich auf Arrakis abgebaut werden kann und die wichtigste Ressource der Menschheit geworden ist. Fürst Letos Sohn Paul entpuppt sich als eine durch ein geheimes Zuchtprogramm entstandene Quasi-Gottheit, wird durch die Wirkung des Spice zum Erlöser des Wüstenplaneten und unterstützt die Bewohner im Kampf gegen die feindlichen Truppen des Imperators.

Dune wurde insgesamt für zehn Oscars nominiert von denen der Film sechs gewann. Darunter beste Kamera, bester Schnitt, beste Musik, bester Ton, bestes Produktionsdesign und beste visuelle Effekte. Ob mit Dune 2 dieses Potenzial erweitert wird oder man vielleicht das genaue Gegenteil bewirkt, wird die Zeit zeigen.

