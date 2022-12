Jedes Jahr zur Weihnachtszeit könnt ihr der digitalen Amazon-Assistentin Alexa spezielle Fragen stellen. Sie antwortet mit vorbereiteten Texten, Liedern, Geschichten und Witzen, die nicht nur Kindern Spaß machen. Probiert es einfach mal aus!

Amazon Echo Facts

Für die Vorweihnachtszeit hat Amazon seiner Assistentin Alexa ein paar lustige Features spendiert. Ihr könnt ihr Fragen stellen oder Befehle geben, die immer passend beantwortet werden.

Alexa, wie lange ist es noch bis Weihnachten?

Die wichtigste Frage für die Kleinen und eine hilfreiche Erinnerung für alle, die noch nicht alle Geschenke besorgt haben.

Alexa, schneit es an Weihnachten?

Wenn ihr Weihnachten bis hin zu einem Spaziergang durchplanen wollt, ist die Antwort auf diese Frage wichtig. Da Alexa grundsätzlich aber nur Wettervorhersagen bis zu 10 Tagen treffen kann, funktioniert diese Frage erst ab dem 14. Dezember.

Alexa, wo ist der Weihnachtsmann?

Diese Frage ist ein Spaß für die Kids: Jedes Mal, wenn man Alexa fragt, meldet sich ein „Augenzeuge“, der den Weihnachtsmann bedient hat und davon berichtet. Wie etwa der Wurstverkäufer, der ihm gerade erste eine rot-weiße Currywurst gegeben hat – passend zum Mantel.

Alexa, sing ein Weihnachtslied

Fast jeder kennt die Stimme von Alexa. Mit dieser Frage könnt ihr ausprobieren, ob sie sich zum Singen eignet. Sie beherrscht verschiedene Weihnachtslieder und ihr könnt sie euch auch direkt wünschen, mit der Frage…

Alexa, singe …

Lasst euch von Alexa die Klassiker unter den Weihnachtsliedern vorsingen. Darunter: „Alle Jahre wieder“, „Ihr Kinderlein kommet“, „O Tannenbaum“, „Kling, Glöckchen“, „Jingle Bells“ und „Lasst uns froh und munter sein“ sowie „Schneeflöckchen, Weißröckchen“.

Alexa, sing ein Duett mit dem Weihnachtsmann

Alexa singt ein Weihnachtslied, zusammen mit ihrem Stargast – dem Weihnachtsmann. Man muss schon großer Alexa-Fan sein, um das zu genießen – aber nach dem 3. Glühwein singt ihr es vielleicht mit.

Alexa, spiel Weihnachtsmusik

Wenn ihr in die richtige Weihnachtsstimmung kommen wollt, um etwa Kekse zu backen (nächster Befehl) oder Pakete einzupacken, dann könnt euch ihr mit diesem Befehl die Weihnachtssongs auf Amazon-Musik anhören.

Alexa, welche Zutaten benötige ich für Zimtsterne?

Wenn ihr diese Frage stellt, wird euch Alexa nicht nur die nötigen Zutaten für leckere Zimtsterne auflisten, sondern euch auf Wunsch auch das Rezept zuschicken. Als nächsten Schritt liest sie euch die Zubereitung sogar Schritt für Schritt vor.

Alexa, erzähle ein Weihnachtsgedicht

Alexa trägt Weihnachtsgedichte vor. Darunter bekannte Klassiker, aber auch eher witzige Einfälle.

Alexa, erzähl mir eine Weihnachtsgeschichte

Bei jedem Aufruf erzählt euch Alexa eine neue Weihnachtsgeschichte unterschiedlicher Länge.

Alexa, lies eine Weihnachtsgeschichte von Audible

Damit könnt ihr euch kostenlos ein weihnachtliches Hörbuch bei Audible anhören.

Alexa, wie feierst Du Weihnachten?

Wollt ihr wissen, was Alexa selbst zu Weihnachten macht? Hier erzählt sie es euch.

Alexa, warum ist der Weihnachtsmann rot?

Wenn ihr die Antwort auf diese Frage immer schon mal wissen wolltet, könnt ihr jetzt Alexa fragen.

Alexa, wie alt ist der Weihnachtsmann?

Auf diese Frage antwortet Alexa eher ausweichend.

Alexa, wie viele Nadeln hat ein Weihnachtsbaum?

Vermutlich erwartet ihr auf diese Frage keine ernste Antwort – doch ihr bekommt eine. Und wie wir, habt ihr euch wahrscheinlich auch verschätzt.

Alexa, erzähle einen Weihnachtswitz

Die Weihnachtswitze von Alexa sind abwechslungsreich. Nicht jeder ist supergut, aber auf jeden Fall können sie euch unterhalten und sie sind in der Regel auch kindertauglich.

Alexa, ruf den Weihnachtsmann an

Nach diesem Befehl wird Alexa ein Telefongespräch mit dem Weihnachtsmann starten. Häufig erreicht ihr nur seinen Assistenten, schließlich hat der Chef derzeit viel zu tun. Aber manchmal erreicht ihr ihn auch selbst.

Alexa, was macht der Weihnachtsmann?

Ihr wollt wissen, was „Santa Claus“ gerade macht? Fragt ihn und dann erzählt euch Alexa tagesaktuell, was der Weihnachtsmann zu erledigen hat und was er zuletzt gemacht hat.

Alexa, spiele die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten

Ihr habt zu Weihnachten Spaß gehabt, gefeiert und deshalb die Weihnachtsansprache von Bundespräsident Steinmeier verpasst? Kein Problem! Dieser Befehl lässt sie euch über Alexa anhören. Damit das klappt, muss er sie allerdings schon gehalten haben, sonst hört ihr nämlich die vom Vorjahr. Sie findet am 25. Dezember kurz nach 19:00 Uhr statt.

Alexas Weihnachts-Skills

Neben diesen Fragen könnt ihr Alexa noch mit ein paar zusätzlichen Skills aufrüsten, die extra für Weihnachten gemacht wurden. Die installierbaren Alexa-Weihnachts-Skills bringen aber ehrlich gesagt kaum mehr als die oben aufgezählten Fragen. Ihr findet ihr Weihnachtsgeschichten, Weihnachtsradios oder passende Gedichte.

