Pokémon Karmesin: Kleidung, Frisur und Aussehen ändern

In Pokémon Karmesin und Purpur könnt ihr am Anfang eures Abenteuers euren Charakter gestalten und erhaltet eure Standard-Schuluniform. Im späteren Verlauf gibt es viele Optionen, um eure Figur mit neuen Outfits und Frisuren optisch nach euren Wünschen zu gestalten. Wir erklären euch in diesem Guide, wie ihr genau ihr das Aussehen verändert.

So wechselt ihr das Outfit

Ihr erhaltet schon früh die Option, eure Kleidung zu ändern. Sobald ihr am Anfang des Spiels euer Haus verlasst, ist das möglich. Um das Kleidungsmenü aufzurufen, müsst ihr auf eurem Controller das Steuerkreuz links drücken. Ihr habt von Anfang an vier verschiedene Uniformen sowie ein paar weitere Kleidungsstücke, sodass ihr direkt einige Änderungen vornehmen könnt.

Neue Kleidung kaufen

Euren Kleiderschrank könnt ihr erweitern, indem ihr in Läden neue Kleidungsstücke kauft. Leider gibt es viele verschiedene Läden, in denen ihr Einzelteile erwerben könnt, sodass die Suche nach neuen coolen Klamotten etwas nervig ist. Öffnet in Städten die Karte, um dank der Symbole die Modegeschäfte zu erkennen. Bekleidungsgeschäfte gibt es nur in Mesalona City, Fermanca City und Garrafosa City.

Hut absetzen

Falls euch der Hut nervt, den ihr am Anfang des Spiels aufsetzt, könnt ihr den problemlos wieder absetzen. Öffnet dazu das Kleidungsmenü (Steuerkreuz links) und wechselt rechts zum Reiter „Kopfbedeckungen“. Drückt danach die X-Taste, um die Kopfbedeckung zu entfernen.

Mit der X-Taste könnt ihr den Hut im Kleidungsmenü absetzen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Gesicht ändern

Ihr könnt jederzeit den Charaktereditor aufrufen, um euer Gesicht zu verändern. Dazu müsst ihr das Kleidungsmenü öffnen (Steuerkreuz links) und dort die Plus-Taste drücken. Es ist hier jedoch nicht möglich, die Hautfarbe zu verändern – das könnt ihr nur am Anfang des Spiels festlegen.

Frisur ändern

Wenn ihr eine neue Frisur ausprobieren möchtet, müsst ihr einen Schönheitssalon besuchen. Einen solchen Friseursalon findet ihr zum Beispiel im Zentrum von Mesalona City. Werft einen Blick auf die Karte, um dank eines passenden Symbols den Standort schnell zu finden. Für eine neue Frisur müsst ihr 3.000 Pokédollar bezahlen.

Hier befindet sich der Schönheitssalon in Mesalona City. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

