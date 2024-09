Path of Exile 2: Kostenloser Diablo-Rivale beseitigt Schwächen seines Vorgängers

Der Free-to-Play-Hit Path of Exile bekommt einen Nachfolger. Wir haben Path of Exile 2 auf der Gamescom angetestet und verraten euch, was Neulinge und Fans erwarten können. Das Video findet ihr oben im Artikel.

Path of Exile 2 will mehr Gamer ansprechen

Grinding Gear Games, die Entwickler des kostenlosen und sehr erfolgreichen Diablo-Klons Path of Exile, haben große Pläne für den Nachfolger: Mit Path of Exile 2 wollen sie nicht nur bestehende Fans begeistern, sondern auch neue Spieler gewinnen. Dabei setzen sie auf Zugänglichkeit, ohne die Komplexität zu opfern, die Fans am ersten Teil schätzen. Ein ambitioniertes Vorhaben, denn parallel dazu soll auch Path of Exile 1 weiter mit Updates versorgt werden. Da schon jetzt nur noch 10 der 180 Entwickler am ersten Teil arbeiten, ist sogar wahrscheinlich, dass sie das schaffen.

Einsteigerfreundliches Gameplay

Gegenüber dem Vorgänger will Grinding Gear Games Path of Exile 2 einsteigerfreundlicher gestalten. Die Skill-Trees, Gems und Fähigkeiten sind übersichtlicher strukturiert, sodass auch Neulinge schneller durchblicken. Zusätzlich erleichtern die WASD-Steuerung und Ausweichmöglichkeiten den Einstieg. Trotzdem bleibt das Spiel eine Herausforderung: Der klassische Gameplay-Loop mit Skill-Rotationen erfordert weiterhin Übung und Geschick.

Fazit: Für Fans und Neugierige

Path of Exile 2 scheint den Spagat zwischen Zugänglichkeit und Komplexität zu meistern, das ist zumindest mein Eindruck von der Anspielsession auf der Gamescom. Fans des Genres dürften voll auf ihre Kosten kommen, aber auch Neulinge dürften leicht reinkommen. Da auch PoE2 kostenlos sein wird, könnt ihr ab Mitte November selbst testen, ob es euch packt. Ob Path of Exile 2 mit Genre-Primus Diablo mithalten kann, wird sich zeigen – das Spiel hat aber definitiv das Potenzial, sich als ernstzunehmende Alternative zu etablieren.

Path of Exile 2 wird – nach diversen Verschiebungen – am 15. November in den Early Access starten. Interessierte können sich das Spiel jetzt schon auf ihre Wunschlisten bei Steam, Epic, PlayStation und Xbox packen.