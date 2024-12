Path of Exile 2: Acht nützliche Tipps für Anfänger

Aller Anfang ist schwer. Das trifft besonders auf das knifflige Action-Rollenspiel Path of Exile 2 zu. Aus diesem Grund haben wir in diesem Guide nützliche Tipps für euch zusammengetragen, die euch den Start ins Spiel erleichtern sollen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Skills für den passiven Fertigkeitenbaum

Der passive Fertigkeitenbaum von Path of Exile 2 wirkt nicht nur auf den ersten Blick erschlagend. Hunderte Skills stehen hier zur Auswahl bereit, die mal mehr mal weniger komplexe Infos beinhalten. Allerdings seid ihr gar nicht gezwungen den gesamten Skilltree zu studieren.

Dank eines Startpunkts für jede Klasse, müsst ihr nicht den gesamten Skilltree im Auge behalten. (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Anzeige

Jede Klasse hat nämlich einen festgelegten Startpunkt, der euch beim ersten Levelaufstieg die Wahl zwischen einem defensiven und einem offensiven Skill gewährt. Fokussiert euch zunächst auf diese Fertigkeiten und schlagt erst spezifische Zweige ein, wenn ihr deren Zweck verstanden und als nützlich erachtet habt.

Solltet ihr euch verskillen, ist das in Path of Exile 2 aber kein Beinbruch. Ihr schaltet im Rahmen des ersten Akts einen NPC namens "Der Verhüllte" frei, bei dem ihr Punkte gegen Gold korrigieren könnt.

Infos zu Item-Modifikatoren öffnen

Die meisten Items verfügen über sogenannte Modifikatoren. Dabei handelt es sich um zufällige passive Stärkungen, die oftmals erst nach der Identifikation eines Gegenstands ersichtlich werden. Seid ihr euch nicht sicher über welche Funktion einer der Item-Modifikatoren verfügt, könnt ihr dazu die Beschreibung öffnen.

Anzeige

Unterstrichene Modifikatoren sind mit nützlichen Infos versehen. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Wählt einfach einen Gegenstand aus und haltet auf dem PC die Alt-Taste gedrückt (Konsole: Rechter Stick). Modifikatoren, die mit einer genaueren Erläuterung versehen sind, werden nun unterstrichen. Bewegt auf dem PC den Cursor darauf, um eine Beschreibung zu erhalten. Konsolenspieler können die hervorgehobenen Wörter für eine genauere Erläuterung einfach auswählen.

Sucht Händler auf

Anders als beispielsweise in Diablo 4, ist der Loot in Path of Exile 2 äußerst rar gesät. So ist es nicht unüblich, dass ihr über mehrere Levelaufstiege hinweg keine neue Ausrüstung findet.

Sucht Händler auf, wenn ihr bessere Ausrüstungsgegenstände braucht. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Eine Abhilfe können Händler schaffen. Ihr findet in eurem Lager, das ihr stets über das Portal aufsuchen könnt, gleich mehrere Händler mit unterschiedlichen Waren vor. Sie werden auf der Minimap mit einem Kreuz-Symbol gekennzeichnet.

Anzeige

Einer der Händler bietet stets auch Ausrüstungsgegenstände mit zufälligen Modifikatoren an. Diese sind im Vergleich zwar teurer, halten in der Regel aber auch bessere Vorteile bereit. Da die Vorteile rein zufällig sind, müsst ihr selbst abschätzen, ob sich der Kauf für euch lohnt.

Nutzt ungeschnittene Gemmen

Hin und wieder lassen gefallene Gegner ungeschnittene Fertigkeiten- oder Unterstützungsgemmen fallen, die ihr in jedem Fall für euren Charakter nutzen solltet. Ihr erhaltet derlei Gemmen in der Regel recht häufig und müsst daher nicht sonderlich sparsam damit umgehen.

Nutzt Gemmen für die Stärkung eurer Fertigkeiten. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Mit Fertigkeitengemmen könnt ihr neue, aktive Fertigkeiten erlernen oder bereits erlernte Fertigkeiten verbessern (im Spiel "hochstufen" genannt). Mit Gemmen höherer Stufen, schaltet ihr auch neue Fertigkeiten frei.

Anzeige

Unterstützungsgemmen können von euch beherrschte, aktive Fertigkeiten modifizieren. So kann eine Gemme beispielsweise den Wirkungsbereich einer von euch gewählten Fertigkeit erhöhen oder die Abklingzeit verringern.

Charakterwerte und SPS anzeigen

Rüstet ihr einen neuen Ausrüstungsgegenstand aus, ist es wichtig zu wissen, wie dieser die Werte eures Charakters beeinflusst. PC-Spieler gelangen mit der C-Taste in die Charakterauswahl, Konsolenspieler finden sie über das Auswahlrad. Hier wählt ihr nicht etwa euren Charakter aus, sondern könnt wichtige Werte, wie Attribute, Widerstände, Leben und Mana einsehen.

Was allerdings fehlt, ist der Schadenswert, den ihr mit einem Angriff oder einer Fertigkeit verursacht. Diese Werte findet ihr in der Fertigkeitsübersicht (PC: G-Taste, Konsole: Auswahlrad). Hier wird jede erlernte Fertigkeit mit dem Schaden, den ihr pro Sekunde damit anrichtet, angezeigt.

Nutzt die Weltkarte zum Leveln

Auf der Weltkarte werden euch alle unentdeckten und erkundeten Ortschaften angezeigt. Wählt ihr eines der Gebiete aus, könnt ihr außerdem die dortige Monsterstufe in einem Infokasten sehen. Ist ein Bereich zu schwer für euch, begebt euch in einen anderen mit niedrigerer Monsterstufe, um dort zu leveln und später stärker wieder zurückzukehren.

Totenkopf-Symbole informieren euch über optionale Bosskämpfe im Gebiet. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Abseits davon sind rund um einige Gebiete verschiedene Symbole zu erkennen. Truhen repräsentieren dort vorzufindende Schätze, Totenköpfe hingegen optionale Bosse. Letztere bieten teils einzigartige Belohnungen, weshalb ihr sie unbedingt aufsuchen und besiegen solltet.

Kontrollpunkte aktivieren

Wenn ihr in Path of Exile 2 das Zeitliche segnet, erwacht ihr am letzten Kontrollpunkt wieder zum Leben. Dabei wird das Gebiet erneut mit Gegnern bestückt, nicht aufgesammelte Items gehen verloren und selbst zufallsbasierte Essenz-Events lösen sich in Luft auf.

Beim zuletzt besuchten Kontrollpunkt werdet ihr wiederbelebt. (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Das kann vor allem dann für Frustration sorgen, wenn der letzte Checkpoint kilometerweit vom Ort des Ablebens entfernt ist. Macht euch deshalb immer auf die Suche nach dem nächsten Kontrollpunkt und aktiviert ihn, sobald ihr ihn findet.

Lebens- und Manafläschchen wieder auffüllen

Nach einem oder mehreren knackigen Kämpfen können eure Mana- und Lebensnachschübe schon mal zuneige gehen. Ihr könnt sie durch das Besiegen weiterer Gegner wieder auffüllen, doch das Risiko müsst ihr meist gar nicht eingehen.

Sucht den Brunnen auf, um Mana- und Lebensvorräte aufzustocken. (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Entdeckt ihr einen neuen Kontrollpunkt oder steigt ein Level auf, werden eure Reserven ebenfalls wieder aufgefüllt. Viel nützlicher ist es allerdings via Portal ins Lager zurückzukehren, den Brunnen zu benutzen und euch dann über das Portal wieder zurück in den Kampf zu stürzen. Der Brunnen füllt euren Vorrat an Lebens- und Manafläschchen wieder komplett auf.