GTA 6: Fan ist sicher – der Trailer zeigt das neue Wanted-System

Der erste Trailer von GTA 6 mag inzwischen zwar über ein Jahr alt sein, trotzdem will ein Fan erst jetzt realisiert haben, dass in den knapp 90 Sekunden ein Hinweis aufs neue Wanted-System versteckt ist.

Zeigt der Trailer das neue Wanted-System?

Rockstar wird in GTA 6 wieder einige neue Gameplay-Elemente einbauen – etwa auch ein neues Wanted-System? Davon gehen aktuell Reddit-Nutzer „cleverest_username“ sowie rund 1.200 Leute aus, die seinem Post einen Like geben. Er ist der Auffassung, dass in einem kurzen Moment im Trailer, in der Jason und Lucia vor den Cops fliehen, der Hinweis auf ein neues Fahndungssystem steckt:

Im Trailer können Jason und Lucia problemlos und ruhig an den Cops mit ihrem Auto vorbeifahren, während diese mit Vollgas zum Einsatzort unterwegs sind. Er geht davon aus, dass die Polizei zu diesem Zeitpunkt keine Täterbeschreibung der beiden hat und sie deswegen nicht erkennt und die Verfolgung aufnehmt.

Wenn ihr den Trailer von GTA 6 noch nicht gesehen habt oder euch die Szene selbst noch einmal schauen wollt – hier ist das gute Stück:

GTA 6: Official Trailer

GTA-Fans sind gespalten

In den Kommentaren spalten sich die Nutzer in zwei Lager auf. Eine Hälfte denkt, dass „clever_username“ den Sachverhalt überanalysiert. Schließlich handelt es sich in dem Clip um eine simple Zwischensequenz, in der die normalen Spielsysteme gerne auch mal ausgesetzt werden.

Die andere Hälfte hingegen denkt, dass an der Sache etwas dran sein könnte. Schließlich wissen wir dank früherer Leaks bereits, dass die Cops anscheinend eine Beschreibung des Fluchtfahrzeuges von Zeugen bekommen können, wenn die Spieler eine Straftat begehen. Auch das Aufsetzen von Masken soll dabei helfen, die Identität zu verschleiern und die Verfolgung zu erschweren – so etwa wie in RDR 2.

Ein paar Spieler erinnern die anderen jedoch daran, dass es ein ähnliches System auch schon in GTA 4 und GTA 5 gab. Kann man von der Polizei und Zeugen ungesehen sein Fahrzeug tauschen und verhält sich anschließend unauffällig im Straßenverkehr, reagieren die Behörden oftmals erst recht spät auf die Spielfigur.

Ein offizielles Statement seitens Rockstar zum Fahndungssystem gibt es bisher noch nicht. Entwickler und Publisher hüllen seit der Veröffentlichung des Trailers weiterhin den Mantel des Schweigens um das Open-World-Spiel. Lediglich ein grober Release-Termin wurde bislang kommuniziert: Im Herbst 2025 soll GTA 6 endlich erscheinen – auch wenn einige Experten daran zweifeln.

Hoffen wir mal, dass GTA 6 eine Menge von GTA 4 gelernt hat:

