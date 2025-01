Superfan holt GTA 6 in GTA 5

Die Wartezeit auf GTA 6 zerrt an den Nerven vieler Fans – einige nehmen die Sache nun selbst in die Hand. Ein YouTuber hat eine Mod entwickelt, die Teile der Welt aus GTA 6 in GTA 5 integriert.

GTA 6 in GTA 5: Ein beeindruckendes Fan-Projekt

Während Rockstar Games sich Zeit mit der Entwicklung von GTA 6 lässt, sorgt die Modding-Community für kreative Lösungen. Der YouTuber DarkSpace hat es sich zur Aufgabe gemacht, GTA-5-Spielern einen Vorgeschmack auf das kommende Open-World-Abenteuer zu ermöglichen.

Sein Projekt rekonstruiert die Vice-Beach-Region und integriert sie mithilfe des Modding-Servers FiveM in GTA 5. In zwei Wochen soll die Mod erscheinen – bis dahin teilt DarkSpace seine Fortschritte in den sozialen Medien. Doch die Umsetzung ist alles andere als einfach: Ihm stehen ausschließlich die vorhandenen Assets aus GTA 5 zur Verfügung. Dennoch sind viele Fans beeindruckt:

Das ist eine unglaubliche Arbeit! Ich hätte nie gedacht, dass ich schon vor der Veröffentlichung des Spiels ein detailliertes 3D-Modell der GTA 6-Karte sehen würde. Es wird spannend zu sehen, wie nah ihr am Original dran seid, wenn das Spiel endlich erscheint. Alton@X

Eine große Frage bleibt: Wie wird Take-Two, die Mutterfirma von Rockstar Games, auf das Projekt reagieren? Das Unternehmen ist bekannt dafür, Mods per rechtlicher Schritte zu unterbinden, um seine Geschäftsinteressen zu schützen. Auch DarkSpace ist sich dieses Risikos bewusst. Ob Take-Two eingreift, bleibt abzuwarten. Eines steht jedoch fest: Die Vorfreude auf GTA 6 ist riesig – und das Fan-Projekt unterstreicht das einmal mehr.

Wann erscheint GTA 6?

Rockstar Games hüllt sich weiterhin in Schweigen, doch ein Insider vermutet, dass Grand Theft Auto 6 den Release im Herbst 2025 verpassen wird. Bis es soweit ist, müssen sich Fans mit Leaks und Spekulationen zufriedengeben. Neben einer beeindruckenden Grafik soll auch das neue Wanted-System für frischen Wind sorgen.

