Macht’s GTA 6 wie Call of Duty? Insider befürchtet Preis-Schock

GTA 6 ist aktuell das meisterwartete Spiel der Branche, doch für Fans könnte der kommende Open-World-Kracher richtig teuer werden. Ein Insider vermutet, dass Rockstar die Preisgrenze von 100 US-Dollar sprengen und sich dabei eine Scheibe von Call of Duty abschneiden könnte.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

GTA 6 könnte mehr als 100 US-Dollar kosten

Wie viel wird GTA 6 kosten? Diese Frage beschäftigt die Gaming-Branche bereits seit einiger Zeit, denn dem Rockstar-Epos wird von mehreren Seiten zugetraut, eine neue, teurere Preispolitik für Games voranzutreiben.

Anzeige

Auch der Managing Director des Analyse-Unternehmen Wedbush Secrutites, Michael Pachter, hält ein angehobenes Preisschild bei GTA 6 für wahrscheinlich. Laut Pachter könnte Rockstar sogar die Marke von 100 US-Dollar durchbrechen und das Spiel demnach für voraussichtlich über 100 Euro anbieten.

Als Rechtfertigung dafür könnte GTA 6 Inhalte für GTA Online beinhalten. Pachter überlegt, ob Rockstar beispielsweise den hohen Preis mit inkludierter Ingame-Währung für GTA Online begründen könnte.

Anzeige

Damit könnte sich GTA ein Beispiel an Call of Duty nehmen und einen Online-Service gewissermaßen in das Basis-Spiel integrieren – so wie es bei Warzone der Fall ist. Während Activision laut Pachter damit die Verkaufszahlen von CoD steigern konnte, böte sich für Rockstar hier eben ein Argument für einen deutlich gehobenen Spielepreis (Quelle: VGC).

Schaut euch hier nochmal den Trailer zu GTA 6 an:

GTA 6: Official Trailer

GTA 6: Ist es das wirklich wert?

Dass GTA 6 in den Produktionskosten völlig neue Standards gesetzt hat, dürfte keine Überraschung mehr sein. Dennoch wird es für viele Gamer eine bittere Ansage sein, wenn sie plötzlich 30, 40 oder sogar noch mehr Euro als für andere Triple-A-Spiele lockermachen sollen.

Anzeige

Ein halbherziger Versuch, diesen Deal mit etwas Ingame-Währung für den Online-Multiplayer bekömmlicher zu machen, wird höchstwahrscheinlich ebenfalls nicht für Begeisterung sorgen. Welchen Weg Rockstar am Ende mit welcher Begründung geht, muss sich noch zeigen – hoffentlich wird es zum Release nicht zu einem üblen Erwachen führen.

Den Preis von Spielen weiter anzuziehen, ist meiner Meinung nach nicht die richtige Lösung:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.