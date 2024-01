Rollenspiel-Hoffnung Avowed verzichtet auf Lieblings-Feature von Fans

Es gibt ein Feature in Rollenspielen, über das Fans jedes Mal heiß diskutieren – doch das neue Blockbuster-RPG der Macher von Fallout: New Vegas verzichtet darauf, weil es zu aufwändig gewesen wäre.

Mit Companions in Avowed könnt ihr keine Romanze beginnen

Baldur’s Gate 3, die Mass-Effect-Spiele und sogar Skyrim haben euch angeboten, eine mehr oder weniger tiefe Verbindung zu einigen der Gefährten im Spiel aufzubauen. Romanzen in Rollenspielen sind ein weit verbreitetes Feature, auch wenn es nicht von jedem Spieler gebraucht wird. Entwickler Obsidian Entertainment hat jetzt in einem Interview mit Eurogamer erklärt, dass definitiv keine romantische Beziehungen zu den Companions in Avowed aufgebaut werden können:

Du kannst mit deinen Companions keine Romanze beginnen. Ich weiß, dass wir ein paar Romanzen mit Companions in Deadfire eingebaut haben, aber uns wurde klar – und ich bin sicher, dass das jeder Entwickler herausgefunden hat, der das versucht hat – dass man sehr viel investieren muss, damit man sie gut hinbekommt. Und man will dann auch das, was man in eine romantische Beziehung gepackt hat, ausgleichen, damit man sicherstellt, dass Spieler, welche die Romanze nicht wählen, immer noch eine erfüllende und komplette Erfahrung mit den Gefährten haben. (Quelle: Eurogamer)

Schaut in den Gameplay-Trailer zu Avowed:

Avowed: Gameplay-Trailer

Es ist nicht das erste Mal, dass Obsidian Entertainment sich gegen Romanzen in den eigenen Spielen entscheidet. The Outer Worlds bot keine Romanzen mit Charakteren und in Fallout: New Vegas konntet ihr zwar mit euren Gefährten schlafen, aber romantischen Dialog gab es nicht.

Avowed sei trotzdem voller Dialoge und wichtigere Charaktere

Im selben Interview versichert Obsidian Entertainment jedoch, dass die Companions eine große Rolle in der Story spielen werden. Avowed soll „vollgepackt mit Charakter und Dialogen“ sein, auch wenn romantische Beziehungen ausgelassen werden. Letztendlich muss wohl jeder selbst entscheiden, wie wichtig ihm oder ihr dieses Feature ist. Nach dem immensen Erfolg von Baldur’s Gate 3, das immerhin berüchtigt für die tiefen und interessanten Romanzen ist, könnten einige Fans enttäuscht sein – und andere freuen sich vielleicht über die Abwechslung.

Letztendlich war The Outer Worlds auch ohne Romanzen ein Erfolg, an den Avowed ohne Frage anknüpfen will. Avowed soll im Herbst 2024 für Xbox Series und PC erscheinen.

