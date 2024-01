Balkonkraftwerk für 239 Euro: Mini-Solaranlage so günstig wie noch nie

Wenn ihr euch ein Balkonkraftwerk zulegen wollt, dieses aber nicht viel kosten soll, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit dazu. Aktuell gibt es ein Balkonkraftwerk mit 810 Watt, 800er-Wechselrichter und 5-Meter-Anschlusskabel für schlappe 239 Euro, wenn ihr einen Gutscheincode verwendet. Einen kleinen Haken gibt es an der Geschichte aber.

Balkonkraftwerk für 239 Euro im Angebot

2023 war der Durchbruch für Balkonkraftwerke und 2024 geht der Hype ungehindert weiter. Im Vergleich zum vergangenen Jahr sind die Preise für die Mini-Solaranlagen aber noch einmal deutlich gefallen. So erhaltet ihr aktuell bei Powerness mit dem Gutscheincode „Powerness0126“ 70 Euro Rabatt und zahlt so nur 239 Euro (bei Powerness anschauen). Dieser Preis gilt aber nur, wenn ihr das Balkonkraftwerk selbst in Berlin, Hamburg, Weinheim oder Mönchengladbach abholt. Mit Versand kostet das 810-Watt-Balkonkraftwerk 329 Euro.

Egal ob ihr das Balkonkraftwerk selbst abholt oder euch liefern lasst – ihr bekommt zwei 405-Solarmodule, die komplett schwarz sind, den 800-Watt-Wechselrichter von Deye und ein fünf Meter langes Anschlusskabel. Ihr braucht noch eine Halterung, um die Solarmodule zu montieren (bei Amazon anschauen). Eventuell auch Solar-Verlängerungskabel, um den Wechselrichter anzuschließen (bei Amazon anschauen).

Das müsst ihr aktuell über Balkonkraftwerke wissen:

Lohnt sich ein Balkonkraftwerk?

Besonders zu diesem Preis lohnt sich ein Balkonkraftwerk auf alle Fälle. Ihr könnt je nach Ausrichtung mit einer Einsparung von etwa 100 Euro im Jahr rechnen, die ihr weniger für Energie bezahlen müsst. Es kann aber auch deutlich mehr sein, wenn ihr die meiste Energie selbst verbrauchen könnt. 2023 habe ich beispielsweise fast 170 Euro gespart.

Bevor ihr euch ein Balkonkraftwerk kauft, müsst ihr aber auch sicherstellen, dass ihr dieses installieren dürft. Die neuen Regeln für Balkonkraftwerke sind noch nicht in Kraft und somit müsst ihr besonders bei einer Mietwohnung oder einer Eigentümergemeinschaft vorher die Erlaubnis einholen. Habt ihr ein Haus, dann ist das alles überhaupt kein Problem.