Dank Rabatt zum Steam-Bestseller: EA ergreift harte Maßnahmen – zur Freude der Spieler

EA hat FIFA letztes Jahr nicht wirklich beerdigt, sondern einfach nur den Namen geändert und seiner Gelddruckmaschine eine neue Verpackung verpasst. Wer im Herbst 2023 nicht direkt zum Release zugeschlagen hat, kann auf Steam jetzt massig Geld beim Kauf der Fußballsimulation sparen. EA hat seinen FIFA-Nachfolger aktuell nämlich um 70 Prozent reduziert.

EA Sports FC 24 Facts

EA Sports FC 24 im Steam-Sale

Stolze 70 Euro kostet EA Sports FC 24 regulär auf Steam – eine ordentliche Stange Geld. Allem Anschein nach will EA jetzt die Verkäufe ordentlich ankurbeln. Denn der Publisher bietet seinen Fußball-Hit aktuell für 20,99 Euro statt 69,99 Euro an – das ergibt einen Rabatt von 70 Prozent. Das Angebot läuft noch bis zum 30. Januar 2024 – potenzielle Käufer können sich die Entscheidung also noch ein paar Tage durch den Kopf gehen lassen.

Die Rabattaktion dürfte sich für EA jedoch schon jetzt gelohnt haben. Denn EA Sports FC 24 hat es seitdem geschafft, sich in den Steam-Topsellern den vierten Platz zu sichern (Quelle: Steam). Lediglich Counter-Strike 2, das Steam Deck und der Steam-Sensations-Hit Palworld schneiden noch besser ab.

Wie sehr hat sich EA Sports FC 24 im Vergleich zu FIFA verändert? Die Antwort geben wir euch in einem kurzen und knackigen Video:

FIFA 24 ohne FIFA: Ist EA Sports FC 24 mehr als nur ein neuer Name?

auf YouTube

EA SPORTS FC™ 24 EA Canada & EA Romania

Lohnt sich EA Sports FC 24? Fans sind gespalten

Die Steam-Rezensionen zeichnen ein ambivalentes Bild der Fans. Gerade einmal 56 Prozent der Bewertungen fallen positiv aus. Viele Spieler bemängeln die eher schlechte Performance auf dem PC und die fehlende Stabilität der Server in Multiplayer-Partien.

Offline-Spieler hingegen scheinen mit EA Sports FC 24 durchaus ihren Spaß haben zu können – das legt zumindest der Großteil der positiven Bewertungen nahe. Kurzum: Wer keine Revolution erwartet, sondern damit leben kann, dass EA Sports FC 24 unterm Strich nichts anderes als FIFA 24 ist, kann beruhigt für 21 Euro zuschlagen.

Wichtige Informationen für PC-Spieler: EA Sports FC 24 unterstützt sowohl den Xbox- als auch den DualSense-Controller. Auf dem Steam Deck läuft EA Sports FC 24 aktuell aber nicht. Immerhin könnt ihr via Remote Play Together mit euren Freunden zusammen übers Internet spielen, selbst wenn nur einer von euch das Spiel gekauft hat.

Mehr Infos zu diesem und einem weiteren Steam-Spartipp gibt es in diesem Video:

Geld sparen bei Steam: Zwei geniale Features, die ihr ausprobieren solltet

auf YouTube

