„Dann kündige ich Netflix” – Erster Teaser zu Squid Game 3 sorgt für starke Reaktionen

Die tödlichen Spiele gehen in die letzte Runde: Der Countdown zur dritten und finalen Staffel von „Squid Game“ läuft. Im Juni zeigt Netflix, wie es mit Spieler 456 weitergeht und der erste Teaser heizt die Vorfreude kräftig an – zumindest bei den meisten.

Der letzte Zug von Spieler 456

Regisseur Hwang Dong-hyuk, der mit Staffel 1 Emmy-Geschichte schrieb, übernimmt erneut die kreative Leitung. Die finale Staffel knüpft direkt an den blutigen Cliffhanger aus Staffel 2 an – der zwar umstritten war, nun aber neue Hoffnung weckt. Spieler 456, Gi-hun, bleibt seinem Ziel treu: Er will das System von innen heraus zerstören – und verfolgt diesen Plan entschlossener denn je.

„Zeit für ein letztes Spiel“. So lautet die zentrale Botschaft im Teaser. Kurz, aber wirkungsvoll trifft er den Nerv der Fans. Bekannte Gesichter kehren zurück, ebenso die mysteriösen VIPs. Im Zentrum des neuen Spiels: eine riesige Kaugummimaschine – skurril und symbolträchtig zugleich. Schon jetzt wird darüber spekuliert, welche perfiden Spielregeln diesmal dahinterstecken.

Emotionaler Abschied mit Gänsehautmomenten

Der Teaser endet mit einem verstörenden Ton: Ein weinendes Baby sorgt für Gänsehaut. Fans zeigen sich begeistert, aber auch emotional getroffen: „Wehe die Schwangere stirbt, dann beende ich mein Netflix-Abo“, warnt YouTube-Nutzer Tapetenputzer. Andere feiern den Clip: „Noch nie so schnell gelikt“, schreibt ScarletShadowYT. Und shadowboom12345 bringt es auf den Punkt: „Da freue ich mich doch auf die 3. Staffel“ (Quelle: YouTube).

Noch ein wenig Geduld ist gefragt: Am 27. Juni startet die finale Staffel exklusiv auf Netflix. Und auch wenn Gi-huns Geschichte zu Ende geht – das Squid-Game-Universum lebt weiter. Mit dem Mobile-Game Squid Game: Unleashed und geplanten Spin-offs in Zusammenarbeit mit David Fincher steht bereits die nächste Evolutionsstufe der Marke in den Startlöchern (Quelle: IMDb).