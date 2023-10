Tolino reagiert nicht? Lösungen & Hilfe

Normalerweise ist die Bedienung eines Tolino-Readers einfach: Gerät einschalten, eBook auswählen und loslesen. Manchmal kommt es aber vor, dass der Tolino-Reader nicht reagiert oder gar nicht angeht. Was kann man bei Problemen mit dem Lesegerät tun?

Meistens lassen sich Fehler am Tolino schnell beheben. Falls der Bildschirm einfriert und man im digitalen Buch nicht mehr blättern kann, hilft oft ein einfacher Handgriff.

Tolino reagiert nicht: Was tun?

Bevor ihr euch an eine intensive Fehlersuche macht, stellt sicher, dass der Akku des Geräts noch aufgeladen ist. Geht der eBook-Reader wegen eines leeren Akkus aus, bleibt der letzte Bildschirm oft noch für einige Zeit sichtbar. Schließt den Tolino an ein Ladegerät an und überprüft nach einiger Zeit, ob der Reader wieder läuft.

Funktioniert der Tolino-Reader nicht, versucht, ihn aus- und wieder einzuschalten. Je nach Modell drückt oder zieht ihr den Schalter am Gehäuse. Falls der Reader auch dann nicht reagiert, geht wie folgt vor:

Auf der Unterseite der Tolino-Reader befindet sich eine Reset-Taste. Nehmt einen spitzen, dünnen Gegenstand wie eine Büroklammer und steckt sie in das kleine Loch. Damit betätigt ihr den Reset-Button. Je nach Modell muss man den Knopf mehrere Sekunden lang gedrückt halten. Nun sollten verschiedene Reset-Optionen angezeigt werden. Startet den Tolino darüber neu.

Bei manchen Modellen wie dem Epos haltet ihr den Power-Button mindestens zehn Sekunden lang gedrückt. Dann sollte ein Soft-Reset durchgeführt werden. Drückt dann die Ein-Aus-Taste erneut für einige Sekunden, um das Gerät wieder einzuschalten.

Tolino hängt, friert ein oder reagiert nicht auf Berührung: Das hilft auch

Falls das Tolino-Gerät immer wieder abstürzt, liegt eventuell ein Software-Fehler durch. Dieser lässt sich oft beheben, indem man das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzt. Dabei werden zwar alle Daten vom Tolino gelöscht, aber auch Fehler beseitigt. Gegebenenfalls solltet ihr Daten vorher in die Tolino-Cloud verschieben. Habt ihr alles gesichert, setzt ihr das Gerät so zurück:

Steuert die Einstellungen im Gerätemenü an. Wählt den Bereich „Weitere Einstellungen“ aus. Hier findet ihr die Option zum Zurücksetzen.

Generell solltet ihr sicherstellen, dass immer die aktuelle Firmware-Version auf dem Tolino installiert ist. An anderer Stelle erfahrt ihr, wie man ein Update installiert. Sollte der Reader immer noch nicht funktionieren, kontaktiert den Kunde-Support von Tolino. Dafür könnt ihr das Kontaktformular online nutzen: Zum Kontaktformular.

