Tolino Cloud: Einloggen & einrichten – so geht es

Mit einem Tolino-eBook-Reader kann man auf die Tolino-Cloud zugreifen. Dort lassen sich gekaufte eBooks verwalten sowie eigene Inhalte hinzufügen.

Der Login in der Tolino Cloud ist sowohl am eBook-Reader als auch im Browser am PC und in der Tolino-App auf dem Smartphone und Tablet möglich.

Wie kommt man in die Tolino Cloud?

Damit ihr die Cloud-Funktionen für das eBook-Angebot nutzen könnt, benötigt ihr einen Tolino-Account. Mit den Zugangsdaten könnt ihr euch dann in der Tolino Cloud einloggen.

Um mit dem Tolino-Reader auf die Cloud zuzugreifen, muss das Gerät mit dem WLAN verbunden sein.

verbunden sein. Die Cloud-Funktionen sind nur mit einer Internetverbindung verfügbar.

verfügbar. Auf dem eBook-Reader könnt ihr direkt über das Menü auf die Cloud zugreifen.

zugreifen. Im Browser nutzt ihr den Webreader.

In der Tolino-Cloud findet ihr alle Bücher , die ihr für und auf dem Tolino mit eurem Account gekauft habt.

, die ihr für und auf dem Tolino mit eurem Account gekauft habt. Zudem könnt ihr eigene Bücher im EPUB- und PDF-Format hinzufügen .

. Einmal hochgeladen, könnt ihr auch mit anderen Geräten auf diese Inhalte zugreifen.

auf diese Inhalte zugreifen. Es können bis zu 5 Lesegeräte gleichzeitig in der Tolino-Cloud angemeldet sein.

Der Lesefortschritt wird in der Cloud synchronisiert. Das heißt, ihr könnt ein eBook zum Beispiel auf dem Tolino-Reader anfangen zu lesen und später im Webreader am PC oder über die Tolino-App auf dem Smartphone und Tablet an der gleichen Stelle fortfahren. Dazu muss das Gerät lediglich mit dem Internet verbunden und das entsprechende Tolino-Konto angemeldet sein.

Eigene Bücher in die Tolino Cloud hochladen

Um eigene Bücher zur Tolino Cloud hinzuzufügen, geht so vor:

Steuert das Menü eures Readers an oder loggt euch im Webreader ein. Wählt den Bereich „Meine Bücher“ aus. Auf dem Reader drückt ihr auf das Cover des Buchs, das in die Cloud hochgeladen werden soll. Haltet den Finger auf dem Bildschirm. Danach könnt ihr die Upload-Option auswählen. Am PC zieht ihr die eBook-Datei einfach mit gedrückter Maustaste in den „Meine Bücher“-Bereich. In der Bibliothek könnt ihr die hochgeladenen Bücher auch aus der Cloud auf das jeweilige Gerät herunterladen.

