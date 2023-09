Xiaomi macht keine Kompromisse mehr: Jetzt trifft es auch die Mittelklasse-Handys

Xiaomi wird schon bald die neuen Redmi-Note-13-Smartphones vorstellen, die in Konkurrenz mit der Galaxy-A-Serie von Samsung treten. Jetzt hat das chinesische Unternehmen verraten, dass selbst bei dem Mittelklasse-Smartphone ein echtes High-End-Feature integriert sein wird. Damit macht Xiaomi das Handy direkt attraktiver.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ ist wasserdicht

Samsung macht seit längerer Zeit nicht nur seine High-End-Smartphones wasserdicht, sondern hat zuletzt auch der A-Klasse eine IP67-Zertifizierung spendiert. Genau das wird Xiaomi zumindest mit dem Redmi Note 13 Pro+ auch machen. Auf Weibo hat Xiaomi bereits enthüllt, dass das Smartphone sogar eine IP68-Zertifizierung besitzen wird. Damit ist es genau wie die High-End-Smartphones gut gegen Staub und Wasser geschützt.

Das Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ besitzt eine IP68-Zertifizierung. (Bildquelle: Xiaomi

Es ist das erste Mittelklasse-Smartphone von Xiaomi überhaupt, das so eine IP-Zertifizierung erhält. Xiaomi hat in diesem Jahr mit den High-End-Smartphones begonnen, eine IP-Zertifizierung einzuführen. Dass das Unternehmen jetzt so schnell auch ein Mittelklasse-Smartphone damit ausstattet, hätte wohl kaum jemand erwartet.

Für Samsung könnte das zum Problem werden, denn damit verlieren die Galaxy-A-Smartphones ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Und auch die weitere Ausstattung kann nicht mit der von Xiaomi mithalten. Wenn dann auch noch die Preise geringer ausfallen und Xiaomi die Update-Politik verbessert, könnte es für Samsung in der Mittelklasse wieder schwieriger werden.

So macht ihr euer Xiaomi-Handy besser:

Motorola hat Xiaomi und Samsung auch im Visier

Nicht nur Xiaomi zielt auf Samsung, sondern auch Motorola. Erst kürzlich hat das Unternehmen das Edge 40 Neo vorgestellt. Dieses 400-Euro-Smartphone ist ebenfalls mit einer IP68-Zertifizierung ausgestattet und damit genau so wasserdicht wie echte High-End-Smartphones wie das Galaxy S23 oder iPhone 15. Bezahlbare Mittelklasse-Smartphones werden so deutlich aufgewertet und müssen nicht mehr mit einem Nachteil bei der Haltbarkeit leben.

