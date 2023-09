Xiaomi führt Smartphone-Konkurrenz vor: Redmi Note 13 Pro+ präsentiert

Xiaomi hat mit dem Redmi Note 13 Pro und Note 13 Pro+ zwei neue Mittelklasse-Handys vorgestellt, die im Vergleich zu den Vorgängern ein großes Upgrade darstellen. Das chinesische Unternehmen integriert mehr Premium-Funktionen und das zu einem richtig attraktiven Preis. Einen Haken gibt es aber noch.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ vorgestellt

Mit dem Redmi Note 13 Pro und Note 13 Pro+ hat Xiaomi seine neuesten Mittelklasse-Speerspitzen enthüllt. Sie konkurrieren mit dem Galaxy A34 und Galaxy A54 (Test) von Samsung. Genau wie schon bei den High-End-Modellen hat Xiaomi die Mittelklasse ordentlich aufgerüstet und macht fast keine Kompromisse mehr bei der Ausstattung.

Beide Smartphones sind mit einem 6,67-Zoll-OLED-Display ausgestattet, das mit bis zu 120 Hz arbeitet und maximal eine Helligkeit von 1.800 Nits erreicht. Zum Vergleich: Das beste Samsung-Smartphone Galaxy S23 Ultra schafft 1.750 Nits an Helligkeit. Xiaomi verbaut im Redmi Note 13 Pro den Snapdragon 7s Gen 2 und im Plus-Modell den MediaTek Dimensity 7200-Ultra als Prozessor. Es kommen bis zu 16 GB RAM und 512 GB interner Speicher zum Einsatz.

Keine Unterschiede macht Xiaomi bei der Kamera. Beide Smartphones sind mit dem 200-MP-Hauptsensor von Samsung ausgestattet, der optisch bildstabilisiert ist. Zudem gibt es einen 8-MP-Ultraweitwinkel von Sony. Als dritte Kamera kommt auf der Rückseite noch eine 2-MP-Makrolinse zum Einsatz. An der Front ist eine 16-MP-Kamera verbaut.

Das Redmi Note 13 Pro+ ist das erste Mittelklasse-Handy von Xiaomi, das wasserdicht ist. (Bildquelle: Xiaomi)

Xiaomi integriert in beiden Smartphones einen Fingerabdrucksensor im Display. Das Redmi Note 13 Pro ist IP54-zertifiziert, während das Redmi Note 13 Pro+ erstmals in der Geschichte eines Redmi-Handys eine IP68-Zertifizierung spendiert bekommen hat. Damit ist das Smartphone komplett wasserdicht.

Das normale Pro-Modell besitzt einen 5.100-mAh-Akku, der mit maximal 67 Watt geladen werden kann. Das Pro+ kommt mit 5.000-mAh-Akku und 120-Watt-Schnellladefunktion. Beide Smartphones laufen mit Android 13 und MIUI 14. 5G gehört zur Grundausstattung genau so wie ein 3,5-mm-Klinkenanschluss beim normalen Pro-Modell. Darauf müsst ihr beim Pro+ verzichten.

Im Video könnt ihr euch das neue Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ anschauen:

Preise und Verfügbarkeit der neuen Xiaomi-Handys

Xiaomi hat den Marktstart in China für die neuen Redmi-Note-13-Pro-Smartphones für den 26. September 2023 festgelegt. Die Preise starten bei 1.499 Yuan für das normale Pro-Modell mit 128 GB internem Speicher und 8 GB RAM. Das entspricht etwa 193 Euro. Das Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ startet mit 12 GB RAM und 256 GB für 1.999 Yuan. Das entspricht etwa 257 Euro.

Bisher wurden die Xiaomi-Smartphones nur für China vorgestellt. In einigen Monaten dürften die Geräte den Weg nach Europa und Deutschland finden. So günstig wie in China werden die Handys hierzulande aber mit Sicherheit nicht angeboten.