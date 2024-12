iPads gehen den nächsten Schritt: Apples Zeitplan ist jetzt kein Geheimnis mehr

Wie geht es fürs iPad weiter? Nachdem Apple bereits beim iPad Pro in diesem Jahr auf OLED-Technologie wechselte, erwarten Nutzerinnen und Nutzer auch beim iPad Air und iPad mini einen vergleichbaren Schritt. Marktexperten sehen dies ähnlich und verraten jetzt Apples Zeitplan.

iPad mini und iPad Air mit OLED

Wer sich für ein Profi-Tablet von Apple entscheidet, profitiert bereits jetzt von einem OLED-Panel. Beide Bildschirme (11 und 13 Zoll) des iPad Pro mit M4-Chip verwenden die moderne Technologie, um eine präzisere Farbwiedergabe, tiefere Schwarztöne, einen höheren Kontrast, schnellere Reaktionszeiten und einen besseren Blickwinkel zu garantieren. Allerdings hat dies einen heftigen Preis. Selbst im freien Handel zahlt man noch immer weit über 1.000 Euro für das günstigste Modell mit 11-Zoll-Display (bei Amazon ansehen).

Wer nicht so viel Geld für ein Tablet von Apple ausgeben möchte, schaut sich eher das iPad Air oder, wenn es etwas kleiner sein soll, das iPad mini an. Beide Serien wurden ebenso in diesem Jahr aktualisiert, doch ein OLED-Panel sucht man vergebens. Die Branchenexperten von Omdia wissen jedoch, wann Apple auch diese beiden Produktserien auf OLED umstellen möchte (Quelle: MacRumors).

Den Anfang macht – bemerkenswerterweise – nicht das iPad Air, sondern das iPad mini. Dieses könnte bereits ab 2026 über ein OLED-Panel verfügen. Eventuell wechselt Apple aber erst 2027. Erst danach folgt das iPad Air im Jahr 2027 oder auch erst 2028.

Wer demnach in den nächsten Jahren auf ein neues iPad mini oder Air angewiesen ist, wird so lange vermutlich nicht mehr warten können. Dennoch dürfte Apples nun nicht mehr so geheimer Zeitplan diesen Kundinnen und Kunden endlich etwas mehr Sicherheit bei der Kaufplanung geben.

Apples dicker Wermutstropfen: Es bleibt bei 60 Hz

Nicht hoffen sollte man allerdings auf Bildschirme mit schnelleren Reaktionszeiten. Beide Tablet-Serien sollen nämlich nur einfach gestapelte OLED-Panels mit einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz erhalten. ProMotion mit bis zu 120 Hz bleibt demnach dem iPad Pro mit den sogenannten „Tandem OLEDs“ vorbehalten. Einen sichtbaren Unterschied zwischen der Premium- und den regulären Serien muss es dann doch noch geben.

OLED im iPad – das iPad Pro machte 2024 den Anfang:

iPad Pro M4 – Apples Einführung

