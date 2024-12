GoodNotes App: Neue Schriftarten hinzufügen

Mit der App GoodNotes könnt ihr handgeschriebene Notizen in digitalen Text umwandeln und dabei verschiedene Schriftarten auswählen. Um neue Schriftarten hinzuzufügen, könnt ihr externe Schriftarten installieren und diese dann in GoodNotes verwenden.

GoodNotes greift auf die Schriftarten zu, die auf dem System eingerichtet sind. Ihr müsst also einfach neue Schriften zum iPad hinzufügen, damit sie auch in der Notizen-App auftauchen. Dabei kann man fertige Fonts herunterladen oder aber eigene erstellen.

GoodNotes: Schriftarten hinzufügen und einrichten

Im Netz findet man verschiedene Quellen für Schriftarten. Oft kann man sie kostenlos herunterladen. (Zum Thema: Schriftarten kostenlos herunterladen – die besten Quellen). Achtet dabei aber auf Lizenzangaben. Wollt ihr mit den Werken, die die Schrift verwenden, kommerziell aktiv werden und Geld verdienen, muss das entsprechend von dem Anbieter genehmigt werden. Um eine neue Schriftart für GoodNotes auf dem iPad hinzuzufügen, hilft euch eine zusätzliche App wie „iFont“. Geht dabei so vor:

iFont: find, install any font VINCI APPS

Ladet iFont auf euer iPad herunter (zum Download) Startet die Anwendung. Steuert den „Font Finder“ an. Im Eintrag „Dafont“ findet ihr eine umfangreiche Sammlung an Schriftarten. Ihr könnt aber auch einen anderen Anbieter auswählen, wo ihr möglicherweise etwas Passenderes für euch findet. Die einzelnen Schriften sind in verschiedene Themenbereiche eingeordnet. Sucht euch einen passenden Eintrag aus. Es wird zu jedem Eintrag eine Vorschau angezeigt, sodass ihr schnell seht, wie die Buchstaben aussehen. Ihr könnt auch einen Beispieltext eintragen und so zum Beispiel überprüfen, ob Umlaute enthalten sind. Zudem erfahrt ihr hier, ob ihr die Schriftart auch für öffentliche Zwecke oder nur privat benutzen dürft. Gefällt euch die Schriftart, tippt auf „Download“. Es öffnet sich ein Fenster, wo ihr weitere Schriftarten, die zum Paket gehören, herunterladen oder abwählen könnt. Die heruntergeladenen Inhalte findet ihr im Bereich „Imported Fonts“. Tippt hier auf „Install“ und folgt den Anweisungen. Danach steuert ihr die iPad-Einstellungen an. Hier fügt ihr ein neues Konfigurationsprofil hinzu. Ganz oben tippt ihr auf „Profil geladen“. Richtet ein neues Profil mit den heruntergeladenen Schriftarten ein. Gegebenenfalls findet ihr die Option in der „Geräteverwaltung“ in den iPad-Einstellungen. Bestätigt die Installation der neuen Schrift mit „Installieren“. Möglicherweise müsst ihr den Sperr-Code eures iPads eingeben. Danach ist die Schrift eingerichtet.

Schriftart in GoodNotes ändern und nutzen

Sobald die Schriftart auf dem iPad zur Verfügung steht, könnt ihr sie in GoodNotes sowie in anderen Apps nutzen. Tippt dabei auf das Textfeld. Oben in der Menüleiste von GoodNotes könnt ihr dann eine der eingerichteten Schriftarten auswählen.

Falls ihr bei iFont nicht fündig werdet, könnt ihr bei Etsy auch verschiedene Schriftarten verschiedener Künstler herunterladen (bei Etsy ansehen). Die Pakete gibt es dort als digitalen Download und sie sind in der Regel kostenpflichtig. Mit dem Dienst Calligraphr kann man auch eigene Schriftarten aus einer Vorlage erstellen. Dazu legt man die einzelnen Zeichen in einem PDF-Dokument an, das dann im Online-Dienst bearbeitet werden kann.

Bei uns erfahrt ihr auch, wie man in GoodNotes mit einem Lineal arbeitet und wie sich Sticker einfügen lassen.

