GoodNotes: Handschrift umwandeln & Schriftart ändern

Mit der App GoodNotes könnt ihr handgeschriebene Notizen ganz einfach in digitalen Text umwandeln. Wir zeigen euch, wie das geht.

Manchmal schreibt es sich mit der Hand schneller oder man möchte störende Tippgeräusche mit der Tastatur vermeiden und greift daher auf einen Stift zurück. Mit GoodNotes kann man Eingaben direkt auf dem iPad-Bildschirm machen, die sich dann in einen digitalen Text umwandeln lassen.

So klappt die Handschrifterkennung in GoodNotes

Wurde die Handschrift einmal in Text umgewandelt, können die Eingaben mit einem anderen Programm wie Apple Pages oder Microsoft Word weiterverarbeitet werden. So kann man in GoodNotes Handschrift in Text umwandeln:

Markiert euren geschriebenen Text mit diesem Symbol. (© GIGA)

Schreibt euren Text in GoodNotes beziehungsweise öffnet ein bereits vorhandenes Dokument, in dem zum Beispiel per Apple Pencil etwas geschrieben wurde. Drückt dann oben in der Werkzeugleiste auf das „Lasso“-Symbol. Es handelt sich um den gestrichelten Kreis, der nach unten hin offen ist. Kreist anschließend den Text ein, den ihr umwandeln wollt. Dabei kann es sich um einen einzelnen Satz oder auch eine komplette Seite handeln. GoodNotes erkennt den Text automatisch. Drückt länger auf die markierte Stelle. Es öffnet sich ein neues Menü. Wählt hier „Umwandeln“. Nun seht ihr ein neues Fenster mit dem Titel „In Text umwandeln“. Hier werden die erkannten Wörter eingefügt. Falls etwas falsch erkannt wurde, könnt ihr hier Fehler korrigieren. Unten rechts könnt ihr die Sprache ändern, damit Wörter korrekt erkannt werden. Rechts oben findet ihr den „Teilen“-Button. Damit könnt ihr den ursprünglich handgeschriebenen Text in eine andere App exportieren oder in die Zwischenablage kopieren. Mit dem Inhalt in der Zwischenablage öffnet ihr die gewünschte App, in der der Text verwendet werden soll.

In GoodNotes Handschrift in Text umwandeln & Schriftart ändern

Fügt ihr den Text in eine App ein, wird er automatisch in eine von der App unterstützte Schriftart umgewandelt. So könnt ihr also anfangs handgeschriebene Inhalte in einer anderen Schriftart abbilden.

Bei uns erfahrt ihr auch, wie man in GoodNotes mit Tabellen arbeitet und wie sich das Deckblatt für ein Notizbuch ändern lässt.

