iPhone 16 wasserdicht? Was ihr zur IP-Zertifizierung wissen müsst

Ob das neue iPhone 16 (Plus, Pro, Pro Max) wasserdicht ist und worauf ihr trotzdem achten solltet, erfahrt ihr hier.

Die kurze Antwort: Ja,

das iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max sind alle gemäß der Schutzklasse IP68 zertifiziert. Das bedeutet, dass die Geräte vor dem Eindringen von Wasser und Staub geschützt sind.

Was bedeutet die IP68-Zertifizierung?

Die Wasserdichtigkeit eines Geräts wird durch die zweite Zahl der IP-Zertifizierung erklärt. Wie Apple selbst erklärt, sind alle Modelle des iPhone 16 in fabrikneuem Zustand gegen das Untertauchen in Süßwasser bis zu einer Tiefe von 6 Metern für bis zu 30 Minuten geschützt (Quelle: Apple). Die erste Ziffer bezieht sich auf den Schutz vor Fremdkörpern wie Staubkörner. Auch hier sind das iPhone 16, Plus, Pro und Pro Max alle vollständig gegen das Eindringen von Staub versiegelt.

Somit sollten mit allen iPhone-16-Modellen Unterwasseraufnahmen möglich sein. Ebenso könnt ihr das Handy problemlos unter der Dusche oder bei starkem Regen nutzen. Es gibt jedoch auch hier Einschränkungen. Der Schutz ist nicht unbegrenzt und kann durch äußere Einflüsse oder Abnutzung im Laufe der Zeit abnehmen.

Worauf ihr trotz IP-Zertifizierung achten solltet

Auch wenn das iPhone 16 (Plus, Pro, Pro Max) eine IP68-Zertifizierung besitzt, gibt es wichtige Punkte, die ihr beachten solltet, um das Smartphone optimal zu schützen:

Nur im Süßwasser geschützt: Die Wasserdichtigkeit gilt nur für Süßwasser. Das iPhone 16 ist daher nicht für den Gebrauch in Salzwasser , wie etwa beim Schwimmen im Meer, vorgesehen. Möchtet ihr dennoch Unterwasserfotos im Salzwasser aufnehmen, solltet ihr eine zusätzliche wasserdichte Hülle verwenden.

Die Wasserdichtigkeit gilt nur für Süßwasser. Das iPhone 16 ist daher , wie etwa beim Schwimmen im Meer, vorgesehen. Möchtet ihr dennoch Unterwasserfotos im Salzwasser aufnehmen, solltet ihr eine zusätzliche wasserdichte Hülle verwenden. Schäden durch Stürze: Die Wasserdichtigkeit des iPhone 16 kann durch einen Sturz beeinträchtigt werden. Bereits durch kleinste Risse oder Verformungen kann Wasser eindringen. Besonders bei Geräten, die schon einmal heruntergefallen sind oder die ihr gebraucht erworben habt, ist erhöhte Vorsicht geboten.

Die Wasserdichtigkeit des iPhone 16 kann durch einen Sturz beeinträchtigt werden. Bereits durch kann Wasser eindringen. Besonders bei Geräten, die schon einmal heruntergefallen sind oder die ihr gebraucht erworben habt, ist erhöhte Vorsicht geboten. Normale Abnutzung über Zeit: Die Wasser- und Staubresistenz des iPhone 16 wirkt nicht dauerhaft . Durch normalen Gebrauch, Abnutzung oder nach Reparaturen kann der Schutz mit der Zeit nachlassen. Um die Schutzfunktion möglichst lange zu erhalten, sollte der Kontakt mit Wasser reduziert und das Gerät schonend behandelt werden

Die Wasser- und Staubresistenz des iPhone 16 . Durch normalen Gebrauch, Abnutzung oder nach Reparaturen kann der Schutz mit der Zeit nachlassen. Um die Schutzfunktion möglichst lange zu erhalten, sollte der Kontakt mit Wasser reduziert und das Gerät schonend behandelt werden Nasse Lautsprecher: Wenn die Lautsprecher beim Wasserkontakt nass werden, kann der Klang temporär beeinträchtigt sein (stumpf oder leiser klingen). In dem Fall könnt ihr die Lautsprecher vorsichtig abtrocknen und das Gerät leicht schütteln, um das Wasser zu entfernen. Das Einzige, was ihr hier benötigt, ist Geduld. Die Lautsprecher werden wieder normal funktionieren, sobald sie vollständig getrocknet sind. Nutzt auf gar keinen Fall spitzen Gegenstände, ansonsten könntet ihr die Lautsprecher beschädigen.

