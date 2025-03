Nach dem iPhone 16e: Apple überrascht mit einem weiteren Produkt

Apple hat noch nicht genug und will nach dem iPhone 16e eine weitere Neuheit präsentieren – bereits in dieser Woche. Das ist keine bloße Spekulation mehr, denn kein Geringerer als Apple-Chef Tim Cook verrät dies nun ganz offiziell. Doch was genau will der iPhone-Hersteller enthüllen?

Apple-Chef macht Lust auf neues MacBook Air

Schon beim iPhone 16e weckte Apple-Chef Tim Cook mit einer Ankündigung auf X, ehemals Twitter, die Neugier der Fans. Nun wiederholt er dieses Spiel – diesmal jedoch ohne ein konkretes Datum zu nennen. Stattdessen schreibt er lediglich „Diese Woche“. Begleitet wird seine Nachricht von einem vielsagenden Video-Teaser mit den Worten (übersetzt): „Es liegt etwas in der Luft“ (Quelle: X, ehemals Twitter).

Verdächtig: Bereits 2008 nutzte Apple diesen Slogan im Vorfeld der Ankündigung des originalen MacBook Air. Entsprechend richten sich die aktuellen Spekulationen genau in diese Richtung. Schon zuvor hatte das „Apple-Orakel“ und Bloomberg-Reporter Mark Gurman für diese Woche die Vorstellung des neuen MacBook Air mit M4-Chip vorhergesagt. Tim Cooks Ankündigung gibt dieser Prognose nun zusätzliche Glaubwürdigkeit.

Allerdings gibt es theoretisch noch weitere „Air“-Produkte, die Apple bald vorstellen könnte – darunter ein neues iPad Air, die zweite Generation des AirTags und nicht zu vergessen das besonders dünne iPhone 17 Air. Dieses wird allerdings erst im Herbst erwartet, der neue AirTag soll zwischen Mai und Juni erscheinen, und das iPad Air dürfte erst nach dem MacBook Air im Frühjahr vorgestellt werden. Kurz gesagt: Die höchste Wahrscheinlichkeit für eine Präsentation in dieser Woche hat das MacBook Air mit M4-Chip.

Was wir erwarten können

Es wird erwartet, dass die neuen 13-Zoll- und 15-Zoll-MacBook-Air-Modelle neben dem M4-Chip mit Thunderbolt-4-Anschlüssen, einer Center-Stage-Kamera, längerer Batterielaufzeit und weiteren Verbesserungen ausgestattet sind.

Die Vorstellung des neuen Modells dürfte erneut per Pressemitteilung erfolgen – möglicherweise mit einem begleitenden Produktvideo, ähnlich wie zuvor beim iPhone 16e. Bleibt nur noch die Frage, wann Apple sein neues Notebook enthüllen wird. Am wahrscheinlichsten ist eine Präsentation in der ersten Wochenhälfte – also entweder heute, am Dienstag, oder morgen, am Mittwoch.

Vor zwei Jahren präsentierte Apple erstmals eine 15-Zoll-Variante des MacBook Air:

MacBook Air M2 (15 Zoll) – Apples Vorstellung

