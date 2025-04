Apple muss passen: Auf diese Smartphones von Samsung und Google bin ich neidisch

Manchmal müssen auch wir iPhone-Nutzer ehrlich zu uns selbst sein und anerkennen, wenn Wettbewerber etwas besser können als Apple – etwa konkurrenzfähige Hardware zu vernünftigen Preisen anbieten. Samsung und Google gelingt das – Apple hingegen muss hier passen.



Ein Kommentar von Sven Kaulfuss

Sicherlich, Apple war und ist schon immer etwas teurer. Bei Top-Hardware wie dem iPhone 16 Pro (Max) relativiert sich der hohe Preis jedoch schnell. Immerhin bekommen Kundinnen und Kunden auch etwas für ihr Geld geboten und müssen auf nichts verzichten.

Die bessere Wahl: iPhone 16e vs. Google Pixel 9 und Samsung Galaxy A56

Kritikwürdig ist allerdings das Angebot in der Einstiegsklasse, seit Februar 2025 vertreten durch das neue iPhone 16e. Wobei „neu“ eine eher euphemistische Umschreibung für einen altbewährten Trick ist. Zwar hat Apple endlich das angestaubte Design des letzten iPhone SE hinter sich gelassen, doch am Ende erhalten die Kundinnen und Kunden nur ein stark abgespecktes Budget-Modell im zeitgemäßen Gewand.

Konkurrenzfähig ist allein der verbaute Chip vom namensgebenden großen Bruder – Display, Kameraausstattung und vieles mehr sind zwar noch akzeptabel, in dieser Preisklasse jedoch ehrlicherweise ziemlich peinlich.

Kein 120-Hz-Bildschirm, nur eine einzelne Kamera mit fixer Brennweite, kein MagSafe, keine Dynamic Island … dafür aber ein saftiger Premium-Preis im Vergleich zur Konkurrenz. Selbst im freien Handel zahlt man noch immer weit über 600 Euro für ein iPhone 16e (bei Amazon ansehen).

Noch bedenklicher: Darunter bietet Apple schlichtweg nichts an. Wer nicht bereit ist, mindestens so viel Geld auszugeben, wird gar nicht erst in den Apple-Club aufgenommen – oder muss sich auf dem Gebraucht- und Restpostenmarkt umsehen. Die Android-Konkurrenz hat hier deutlich mehr zu bieten.

Für einen sinnvollen Vergleich muss man nicht einmal zweifelhafte „China-Gurken“ heranziehen. Selbst die Südkoreaner von Samsung und Google mit ihren Pixel-Smartphones haben im Preissegment eines iPhone 16e – und darunter – mehr Auswahl zu bieten.

Das Pixel 9 als Alternative:

Vorsicht, Verwechslungsgefahr! – Google Pixel 9 und Pixel 9 Pro XL Ersteindruck

auf YouTube

Beispiel Google: Ein Pixel 9 ist derzeit ähnlich attraktiv bepreist, meist günstiger als ein iPhone 16e (bei Amazon ansehen). Es bietet jedoch von Haus aus ein besseres und helleres 6,3-Zoll-Display mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Bei Apple gibt es so etwas nur in der Pro-Klasse. Zudem verfügt das Gerät über eine Weitwinkel- und eine Ultraweitwinkelkamera und steht bei der KI-Integration ebenfalls nicht hinten an. Selbst die neue Budgetvariante Pixel 9a bietet zum unverbindlichen Verkaufspreis von 549 Euro mehr als ein iPhone 16e.

Und dann wäre da noch das neue Samsung Galaxy A56 – aktuell im freien Handel für weit unter 400 Euro erhältlich (bei Galaxus ansehen). Auch dieses Mittelklasse-Handy macht vieles besser als das iPhone 16e – abgesehen vom kabellosen Laden, auf das Samsung verzichtet hat. Angesichts des Preises jedoch verschmerzbar.

Das A56 ist nur der Anfang:

Nicht unterschätzen! Samsung Galaxy A26, A36, A56 im Check

auf YouTube

Was mich als Vielreisenden besonders freut: Sowohl Google als auch Samsung setzen – wie auch Apple – wahlweise auf eine eSIM, was den Einsatz im Nicht-EU-Ausland in Verbindung mit entsprechenden eSIM-Apps besonders komfortabel macht:

Aufgepasst Apple: Google und Samsung haben aufgeholt

Doch lassen sich iPhones und Android-Smartphones überhaupt vergleichen? Schließlich gilt iOS als konkurrenzlos, ebenso Apples Update-Routine. Vor wenigen Jahren hätte ich diesem Punkt noch vollumfänglich zugestimmt. Heute jedoch haben sich die Systeme funktional so stark angenähert, dass der Systemvergleich nicht mehr ausschlaggebend ist.

Und bei den System-Updates? Auch hier haben Google und Samsung aufgeholt und bieten vergleichbare Zeiträume. Für die Pixel-Smartphones verspricht Google zum Beispiel ganze sieben Jahre an frischen Aktualisierungen.

Hand aufs Herz: So sehr ich die Geräte von Apple seit nunmehr drei Jahrzehnten auch mag – im Handy-Einstiegssegment muss Apple voll und ganz auf das eigene Image vertrauen und auf uninformierte Kunden hoffen. Alle, die sich jedoch auskennen, haben die Wahl und können sich für preiswertere und bessere Modelle entscheiden. Ein wenig neidisch macht mich das als iPhone-Nutzer dann doch.

Da fehlen viele Dinge:

iPhone 16e: Diese wichtigen Features fehlen

auf YouTube

