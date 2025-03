iPhone 16e: Die Dynamic Island fehlt im neuen Modell

Das iPhone 16e ist Apples neuestes Einstiegsmodell und bietet eine solide Ausstattung. Allerdings fehlen einige Features – darunter die Dynamic Island.

Was ist die Dynamic Island?

Die Dynamic Island ist eine innovative Funktion, die mit den iPhone 14 Pro-Modellen eingeführt wurde. Anstatt sich wie ein statisches schwarzes Element am oberen Bildschirmrand abzubilden, verändert sich die Dynamic Island je nach Kontext. Dahinter verbirgt Apple die Frontkamera und andere Sensoren.

So zeigt sie stattdessen unter anderem aktuelle Anrufe, Laufzeitinformationen von Musik- oder Sprachmemos-Apps oder auch Wegbeschreibungen in der Karten-App an. Sie reagiert dynamisch und passt sich an, sodass sie immer nur dann sichtbar ist, wenn sie gebraucht wird.

iPhone 16e: Verzicht auf die Dynamic Island

Obwohl das iPhone 16e viele moderne Features bietet, verzichtet Apple bei diesem Modell auf die Integration der Dynamic Island. Anstelle dieser Funktion setzt der Hersteller auf das bewährte Notch-Design, das von früheren iPhone-Generationen bekannt ist. Diese Entscheidung trägt dazu bei, das iPhone 16e zu einem günstigeren Preis anzubieten, ohne auf grundlegende Funktionen zu verzichten.

Welche Modelle unterstützen die Dynamic Island?

Ursprünglich war die Dynamic Island nur den Pro-Modellen vorbehalten, doch seit der iPhone-15-Serie ist sie nun in allen Modellen außer dem iPhone16e verfügbar:

iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max: Diese Modelle führten die Dynamic Island erstmals ein.

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max: In dieser Generation ist die Dynamic Island in allen Varianten vorhanden.

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max.

Das iPhone 16e stellt eine Ausnahme dar, da es als einziges aktuelles Modell auf die Dynamic Island verzichtet. Für die iPhone-17-Reihe gibt es bereits Berichte, dass zumindest das iPhone 17 und iPhone 17 Max die Dynamic Island wieder enthalten werden.

Das iPhone 16e bietet ein leistungsstarkes Smartphone zu einem erschwinglichen Preis, jedoch ohne Premium-Features wie die Dynamic Island. Wenn ihr euch dafür entschieden habt, lohnt sich ein Blick auf passendes Zubehör, um das meiste aus eurem neuen Smartphone herauszuholen.

