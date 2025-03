iPhone 16e und neues iPad: Apple kapiert es endlich – Kunden im Jubelrausch!

Mit den neuesten Produktneuheiten zeigt Apple, dass man durchaus auf die Wünsche der Kundinnen und Kunden hört. Die hatten sich zuvor nämlich immer wieder kritisch über die Basisausstattung geäußert. Doch mit dem iPhone 16e und dem neuen iPad 11 geht jetzt endlich eine Ära zu Ende.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Apple sieht es ein: Alle iPhones und iPads mit mindestens 128 GB Speicher

Genügen 64 GB Speicher heute noch in einem iPhone oder iPad? Viele Nutzerinnen und Nutzer würden das verneinen. Entsprechend groß war die Kritik an Apple, weil man beim iPhone SE und dem günstigen iPad 10 noch immer auf so wenig Speicher beharrte. Doch nun ist diese Zeit vorbei – ab sofort verfügen alle neuen iPhones und iPads über mindestens 128 GB.

Anzeige

Mit dem iPhone 16e und dem neuen iPad mit A16-Chip verabschiedet sich Apple endgültig vom 64-GB-Basisspeicher – zumindest bei neuen Geräten. Zuvor mussten sich das iPhone SE der 3. Generation sowie das iPad 10 mit dieser geringen Speicherkapazität zufriedengeben. Jetzt gibt’s mindestens 128 GB – endlich genug Platz für Apps, Fotos und Co.

Man kann Apple zu diesem Schritt nur beglückwünschen. Angesichts der gestiegenen Speicheranforderungen durch Betriebssysteme und Apps könnte man heute wirklich niemandem mehr zu einem iPhone oder iPad mit nur 64 GB raten. Nun hat auch Apple die Zeichen der Zeit erkannt – sehr lobenswert.

Anzeige

RAM-Upgrade im letzten Herbst

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Apple alte Speicherstandards über Bord wirft. Bereits im Oktober stieg das Mac-Mindestmaß auf 16 GB Arbeitsspeicher. Zuvor mussten Käufer mit mageren 8 GB RAM auskommen. Auch dieser Schritt sorgte bei vielen Nutzerinnen und Nutzern für großen Jubel.

Erwähnenswert: Im Jahr 2017 führte Apple 64 GB als Standard ein – damals mit dem iPhone 8, iPhone 8 Plus und dem iPhone X. Auch die ersten iPad-Pro-Modelle mit mindestens 64 GB Speicher wurden in diesem Jahr vorgestellt. Jetzt heißt es nach acht Jahren: Tschüss, 64 GB! Wir werden dich nicht vermissen.

Anzeige

Das iPhone 16e hat zwar mehr Speicher, dennoch fehlen Funktionen:

iPhone 16e: Diese wichtigen Features fehlen Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.