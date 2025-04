Mit iOS 19: Apple schmeißt diese drei iPhones raus

Apple bereitet für diesen Sommer einen digitalen Kahlschlag vor. Nach neuesten Gerüchten wird das kommende Betriebssystem iOS 19 drei beliebte iPhone-Modelle nicht mehr unterstützen. Die Entscheidung betrifft besonders ältere Modelle, die 2018 auf den Markt kamen. Während Apple die Zukunft seiner Software-Plattform vorantreibt, müssen sich Besitzer älterer Modelle auf Einschränkungen einstellen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

iOS 19: Nicht für diese drei iPhones

Das iPhone XR sowie die Premiummodelle iPhone XS und iPhone XS Max sollen raus sein. Diese Geräte werden nach aktuellem Stand kein Upgrade mehr auf iOS 19 erhalten. Allerdings verspricht Apple weiterhin Sicherheitsupdates für diese Modelle – erst heute wurde ein entsprechendes Update für noch ältere Geräte wie das iPhone 8 und iPhone X veröffentlicht. Ihr müsst die iPhones also nicht direkt entsorgen, wenn ihr noch eines der alten Modelle nutzt (Quelle: 9to5mac).

Anzeige

Folgende iPhones erhalten demnach iOS 19:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone SE (2nd gen)

iPhone SE (3rd gen)

Anzeige

Neben den drei iPhones soll auch das iPad der 7. Generation mit dem Apple A10 nicht mehr aktualisiert werden. Es kam im September 2019 auf den Markt.

Neue Quelle widerspricht alter Quelle

Die Information stammt von einem anonymen, aber als zuverlässig geltenden Insider. Allerdings widerspricht diese Meldung früheren Gerüchten: Im Dezember 2024 wurde noch berichtet, dass alle aktuell unterstützten iPhones auch iOS 19 erhalten würden. Beide Quellen gelten als verlässlich und haben in der Vergangenheit akkurate Vorhersagen getroffen.

Anzeige

Es wird also spannend sein, zu sehen, was am Ende wirklich eintritt. Meist ist bei Apple nach sieben Jahren Schluss. Wir werden euch informieren, wenn weitere Details auftauchen.

So könnt ihr besser schlafen:

3 Tipps für besseren Schlaf mit iOS Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.