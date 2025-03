MacBook Air M4: Geblendet vom Himmelblau

Apples Produkte sind schön und das neue MacBook Air ist ganz besonders schön. Da kommt mal wieder die Frage auf, ob technische Daten für einen Teil der Kundschaft gar nicht so bedeutend sind.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Ein Kommentar von Stefan Bubeck

Anzeige

Neulich im Apple Store in Berlin-Mitte ist mir etwas aufgefallen: Das MacBook Air sieht fabelhaft-fresh aus. Und damit meine ich nicht das Design vom Gehäuse, sondern diese neue Farbe: Himmelblau. Eine gelungene Mischung aus edel und irgendwie auch freundlich. Da schaut man gerne hin. Das zeigt man bestimmt auch gerne.

Wow, dieses Himmelblau!

So manch einer wird jetzt rufen: Wen juckt bitteschön die Farbe? Und ja, das ist eine legitime Reaktion, denn es gibt schließlich jede Menge technische Argumente für das im März 2025 aktualisierte Macbook Air. Die starken Benchmark-Ergebnisse vom M4-Chip zum Beispiel, der zieht an den meisten Konkurrenten vorbei. Das Ding ist passiv gekühlt und bietet eine lange Akkulaufzeit. Der Bildschirm ist scharf und hell, die Verarbeitung des Laptops makellos, die Tastatur ist gut, das Trackpad überragend – und so weiter und so fort.

Anzeige

MacBook Air M4 (© Apple)

Apple MacBook Air M4 (13 Zoll, Himmelblau) jetzt ab 1.118,00 € bei Notebooksbilliger Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.03.2025 17:17 Uhr

Die Wahrheit, über die wir aber mal sprechen sollten, ist: Einige Menschen interessiert das nicht. Sie leben außerhalb der Tech-Bubble. Sie schauen nicht aufs Datenblatt und sagen sich dann: „Oh schau her, endlich mit Thunderbolt-4-Anschluss mit bis zu 40 Gbit/s – das brauche ich.“ Realistischer ist da eher: „Guck mal, wie schön das aussieht! Das möchte ich unbedingt sofort haben! Apple bitte, hier sind 1.200 Euro von mir!“

Anzeige

Sie sind unter uns

Auch wenn das etwas überspitzt dargestellt ist: Diese Leute sind da draußen unterwegs. Ihr trefft sie im Apple Store und im MediaMarkt, sie sind in eurem Freundeskreis, sie sind mit euch auf der Arbeit, sie gehören zu euren Familien.

Mir stellen sich seit Jahren immer wieder zwei Fragen. Erstens: Sind das nur einige Wenige – oder ist das womöglich die Mehrheit? Und zweitens: Bin ich vielleicht auch Teil davon? Nun, mir selbst mit stapelweise „trockenen“ Technikargumenten einen in Wahrheit emotionalen Lustkauf als Notwendigkeit zurecht zu reden, das habe ich sicherlich schon mal getan – und nicht nur bei Apple. Hand aufs (kauffreudige) Herz: Wer nicht? Darin sind wir Technik-Fans doch alle durchaus geübt.