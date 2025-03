Schlechte Nachrichten für Mac-Nutzer: Apple verzichtet auf wichtiges Feature beim M4

Bei der überraschenden Vorstellung des aktualisierten Mac Studio in der letzten Woche sorgte ein Detail für Verwirrung. Kundinnen und Kunden können zwischen zwei Chips wählen: dem aus dem MacBook Pro bekannten M4 Max und einem neuen M3 Ultra. Mit Letzterem hatte so richtig niemand gerechnet. Doch was bedeutet das für einen potenziellen M4-Ultra-Chip? Wird es ihn überhaupt geben? Die Chancen stehen eher schlecht.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Apple M4 Ultra: Warum es den Super-Chip wohl nie geben wird

Wirklich konsistent wirkt der neue Mac Studio nicht. Einerseits steckt in ihm ein neuer M4 Max, andererseits ein viel zu spät vorgestellter M3 Ultra, der allein schon vom Namen her fehl am Platz wirkt. Warum präsentiert Apple nicht gleich einen Mac Studio mit M4 Ultra? Die kurze Antwort: Weil es diesen Chip noch nicht gibt. Die beunruhigende Antwort: Einen M4 Ultra wird es wahrscheinlich auch niemals geben.

Anzeige

Die Kollegen von MacRumors führen für diese These drei stichhaltige Argumente an:

1. Kein UltraFusion-Anschluss – kein Ultra-Chip: In der Vergangenheit hat Apple seine Ultra-Chips einfach aus zwei Max-Chips zusammengesetzt – dank der sogenannten UltraFusion-Technologie. So entstand der M1 Ultra aus zwei M1-Max-Chips, und der M2 Ultra folgte dem gleichen Prinzip. Doch nun kommt die Überraschung: Der M4 Max besitzt keinen UltraFusion-Anschluss – Apple hat darauf verzichtet. Das bedeutet, dass der iPhone-Hersteller diesmal nicht einfach zwei M4-Max-Chips zu einem M4 Ultra verbinden kann.

Anzeige

2. Apple plant nicht mehr für jede Generation einen Ultra-Chip: Mehrere Journalisten und YouTuber haben von Apple erfahren, dass nicht jede Chip-Generation einen Ultra-Ableger erhalten wird. Die Tatsache, dass Apple das jetzt so offen kommuniziert, deutet darauf hin, dass ein M4 Ultra wohl gar nicht erst geplant ist – und vielleicht auch nie kommen wird.

3. Produktionskosten und Verkaufszahlen machen Probleme: Und dann wäre da noch ein dritter, entscheidender Punkt: Laut Mark Gurman von Bloomberg zögert Apple, den M4 Ultra zu entwickeln, weil die Produktion teuer und kompliziert ist. Dazu kommt, dass Macs wie der Mac Studio – die den Ultra-Chip überhaupt nutzen würden – vergleichsweise geringe Verkaufszahlen haben. Unter diesen Umständen scheint Apple keinen Grund zu sehen, einen M4 Ultra auf den Markt zu bringen.

Der M4 Ultra bleibt wohl ein Wunschtraum

Fazit: Alles deutet derzeit darauf hin, dass Apple beim M4 auf einen Ultra-Chip verzichtet. Wer maximale Leistung braucht, muss sich wohl oder übel mit dem M3 Ultra anfreunden – oder auf eine zukünftige Chip-Generation hoffen. Vielleicht kehrt die UltraFusion-Technologie mit dem M5 Max zurück und ebnet so den Weg für einen M5 Ultra. Kundinnen und Kunden können zumindest darauf hoffen.

Anzeige

Egal welcher Chip drin ist, optisch unterscheidet sich die neue Generation des Mac Studio nicht von der ersten Generation:

Apple Mac Studio und Studio Display in Aktion

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.