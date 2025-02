MacBook Air M4: Apples Release-Pläne sind kein Geheimnis mehr

Alle Welt blickt auf das kommende iPhone SE 4, doch es gibt noch weitere potenzielle Apple-Highlights für die kommenden Wochen und Monate – darunter ein aktualisiertes MacBook Air mit dem neuen M4-Chip. Apple-Experte Mark Gurman legt sich nun fest und verrät, wie lange wir noch auf die Vorstellung des neuen Notebooks warten müssen.

MacBook Air M4: Apple will neue Modelle spätestens im März vorstellen

In dieser Woche wird Apple aller Voraussicht nach das neue iPhone SE 4 präsentieren. Eigentlich wurde das neue Budget-Smartphone erst für das Frühjahr erwartet, doch Apple möchte es wohl früher auf den Markt bringen. Noch etwas Geduld erfordert hingegen das neue MacBook Air M4 – allerdings müssen wir nicht mehr allzu lange warten.

Mark Gurman gilt in der Branche als „Apple-Orakel“, da die Vorhersagen des gut informierten Bloomberg-Reporters meist zutreffen. Laut ihm wird Apple spätestens im März mit dem Verkauf der neuen MacBook-Air-Modelle starten, die mit dem neuesten M4-Chip ausgestattet sind (Quelle: Bloomberg). Damit bleibt sich Apple treu und orientiert sich am Release-Zeitraum des Vorgängers.

Zur Erinnerung: Apple präsentierte am 4. März 2024 neue Modelle des MacBook Air mit dem damals aktuellen M3-Chip. In diesem Jahr wird Apple hingegen den M4 in die neuen 13-Zoll- und 15-Zoll-MacBook-Air-Modelle integrieren. Apple nahm deren Existenz bereits im Dezember letzten Jahres versehentlich vorweg, denn eindeutige Hinweise auf beide Modellvarianten fanden sich im damaligen Software-Update von macOS Sequoia 15.2.

Einen weiteren Hinweis auf eine baldige Vorstellung des MacBook Air M4 sieht Gurman in den derzeit schwindenden Lagerbeständen des aktuellen MacBook Air M3. Kurzum: Lange müssen wir auf die Präsentation des Nachfolgers nun nicht mehr warten.

Überschaubare Neuerungen

Abseits des M4-Chips wird sich Apple mit Neuerungen aber zurückhalten. Für Nutzerinnen und Nutzer eines aktuellen Modells besteht also kein Grund zur Beunruhigung – und erst recht keine Notwendigkeit für einen baldigen Neuerwerb.

Das bekannte Design aus dem Jahr 2022 wird sich auch 2025 nicht ändern:

