iPhone 17: Apple zeigt sich ungewohnt großzügig – aber nur bei diesem Modell

Apple gönnt seinem kommenden iPhone-Flaggschiff ein lang ersehntes Upgrade und zieht damit endlich mit der Android-Konkurrenz gleich.

Was Android-Nutzer seit Jahren kennen, wird bei Apple zur kleinen Sensation: Laut dem bekannten Leaker „Instant Digital“ soll das kommende iPhone 17 Pro Max einen Akku mit satten 5.000 mAh erhalten – so viel wie noch nie in einem iPhone. Damit zieht Apple mit dem aktuellen Samsung Galaxy S25 Ultra gleich, das ebenfalls mit einem 5.000-mAh-Akku aufwartet. Eine Kampfansage an die Konkurrenz und ein längst überfälliger Schritt für Apple.

iPhone 17 Pro Max mit bisher größten Akku

Die Information stammt vom chinesischen Leaker „Instant Digital“, der auf der Plattform Weibo die Akkuentwicklung der letzten iPhone-Pro-Max-Modelle dokumentierte – vom iPhone 11 Pro Max (3.969 mAh) bis hin zum erwarteten iPhone 17 Pro Max (~5.000 mAh). Der Sprung ist deutlich und verspricht in Kombination mit dem energieeffizienteren A19-Pro-Chip und dem neuen Snapdragon X80-Modem von Qualcomm eine nochmals spürbar verlängerte Akkulaufzeit.

Die Entwicklung der Akkukapazität im Pro-Max-Segment liest sich wie eine stille Evolution:

iPhone 11 Pro Max: 3.969 mAh

iPhone 12 Pro Max: 3.687 mAh

iPhone 13 Pro Max: 4.352 mAh

iPhone 14 Pro Max: 4.323 mAh

iPhone 15 Pro Max: 4.422 mAh

iPhone 16 Pro Max: 4.676 mAh

iPhone 17 Pro Max: ~5.000 mAh

In Zahlen: Zwischen iPhone 16 Pro Max und dem kommenden Modell liegt ein Plus von rund 300 mAh, was realistisch eine Akkulaufzeit von bis zu 35 Stunden oder mehr ermöglichen könnte. Zum Vergleich: Das iPhone 16 Pro Max hält laut Apple aktuell rund 33 Stunden durch.

Nur für das Pro Max – der Rest schaut in die Röhre?

Wie so oft bleibt die Großzügigkeit Apples allerdings einem einzigen Modell vorbehalten. Von einem vergleichbaren Akku-Upgrade für das kleinere iPhone 17 Pro oder das Standardmodell ist derzeit keine Rede. Wer maximale Laufzeit will, muss also erneut zum teuersten Modell greifen.

Erwähnenswert: „Instant Digital“ ist kein Unbekannter in der Szene. Zwar ist die Trefferquote nicht makellos, doch in der Vergangenheit lagen sie mit mehreren Details richtig – unter anderem beim gelben iPhone 14 und dem mattierten Rückglas der iPhone-15-Modelle. Die Aussagen sind also durchaus ernst zu nehmen.

Mit 5.000 mAh wird das iPhone 17 Pro Max zum echten Dauerläufer und nimmt endlich auch auf dem Papier Kurs auf den Android-Standard. Bleibt nur zu hoffen, dass Apple diese Großzügigkeit künftig nicht nur dem Spitzenmodell gönnt und auch der Rest zulegt.