Irres Amazon-Angebot: Pixel 9 kaufen und Notebook für 4,99 Euro dazu bekommen

Smartphone kaufen, Laptop fast geschenkt? Genau das geht gerade bei Amazon: Zum Pixel 9 gibt’s ein Chromebook für unter 4,99 Euro dazu – aber nur für kurze Zeit.

Amazon verkauft Bundle aus Pixel 9 und Chromebook mit Rabatt

Ein neues Smartphone gefällig? Dann lohnt sich ein Blick auf das aktuelle Amazon-Bundle: Das Pixel 9 gibt’s dort für 574,40 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) – und das Acer Chromebook 314 wandert für nur 4,99 Euro mit in den Warenkorb. Aktuell kostet das Chromebook 149 Euro – ihr spart also ordentlich. Doch aufgepasst: Das Angebot gilt nur bis zum 7. Juli 2025.

So klappt’s am einfachsten: Die Amazon-Produktseite ist etwas unübersichtlich und umständlich. Am besten fügt ihr zuerst das Pixel 9 über uns zum Warenkorb hinzu, kehrt dann zu uns zurück und legt anschließend das Chromebook dazu. Der Rabatt wird automatisch an der Kasse abgezogen (siehe Bild unten). Kein Code nötig, kein Stress.

Google Pixel 9 Android-Handy mit starker Kamera, schnellen Updates und cleveren KI-Funktionen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.07.2025 12:27 Uhr

Acer Chromebook 314 Chromebook mit 14-Zoll-Display und 128 GB Speicher. Ideal fürs Web, Office und Streaming. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.07.2025 12:29 Uhr

Das bietet das Pixel 9: Eine starke Kamera, ein brillantes 6,3-Zoll-OLED-Display und pures Android ohne Bloatware. Dazu kommen schnelle Updates direkt von Google sowie smarte KI-Funktionen, die den Alltag erleichtern.

Und das Chromebook: Das Acer Chromebook 314 ist ein zuverlässiger Begleiter für den Alltag: Mit seinem 14-Zoll-Display eignet es sich perfekt zum Surfen, Streamen, E-Mails schreiben und für leichte Office-Aufgaben. ChromeOS ist sicher, unkompliziert und bietet mit bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit viel Ausdauer – ganz ohne nervige Updates oder Virensorgen.

Der Rabatt wird automatisch im Warenkorb abgezogen (© Amazon)

Für wen lohnt sich das Bundle aus Pixel 9 und Chromebook?

Ideal für alle, die sowieso ein neues Smartphone wollten – denn das Chromebook gibt’s quasi geschenkt dazu. Auch Familien, Studierende oder alle, die einen einfachen Zweit-Laptop suchen, können hier bedenkenlos zugreifen. Wer hingegen mehr Leistung möchte oder zwingend Windows oder macOS braucht, sollte besser zu einem anderen Gerät greifen.

