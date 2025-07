WhatsApp im Ausland nutzen: Kosten, Datenverbrauch & Spartipps

Wenn ihr WhatsApp im Ausland benutzen wollt, solltet ihr einige Dinge beachten, damit die Mobilfunkrechnung nicht aus dem Ruder läuft. Welche Kosten fallen an? Was ist mit dem Datenverbrauch? Wie teuer wird das Daten-Roaming mit WhatsApp? Hier findet ihr alle Infos für die Nutzung von WhatsApp auf Android und iPhone im Ausland.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

WhatsApp im Ausland: Kosten & Verbrauch (Daten-Roaming)

Ob Urlaub in Italien, Familienbesuch in Polen oder ein Semester in den USA – für WhatsApp braucht man auch im Ausland eine Internetverbindung. Ohne diese funktioniert der Messenger nicht. Wer außerhalb des WLANs im Hotel auch unterwegs chatten möchte, sollte aufpassen, um hohe Handyrechnungen zu vermeiden.

Anzeige

WhatsApp selbst verlangt keine zusätzlichen Gebühren für die Nutzung im Ausland und ihr könnt eure Chats auch über Ländergrenzen hinaus völlig problemlos weiterführen. Ländersperren oder ähnliche Einschränkungen gibt es nicht.

Die eigentliche „Kosten-Falle“ verbirgt sich hinter dem Daten-Roaming eures Vertrags. Daten-Roaming erlaubt es eurem Smartphone, dass ihr euch im Ausland mit den Sendemasten eines fremden Anbieters verbindet und so mobiles Internet nutzen könnt. Hierbei können jedoch je nach Land und Anbieter hohe Kosten entstehen. Innerhalb der EU fallen dank der Roaming-Verordnung seit Juni 2017 keine zusätzlichen Gebühren für die mobile Datennutzung an. Ihr könnt euer inländisches Datenvolumen ohne Mehrkosten auch im EU-Ausland nutzen. Außerhalb der EU gibt es aber nach wie vor hohe Kosten für Daten-Roaming!

Bei Kurzurlauben, könnt ihr sicherheitshalber einfach das Daten-Roaming bei eurem Handy ausschalten. Für einen längeren Urlaub oder Auslandsaufenthalt, bei dem ihr auch das mobile Netz nutzen wollt, raten wir deshalb dazu:

Eines der Auslandsdatenpakete eures Anbieters zu wählen.

eures Anbieters zu wählen. Telekom Vodafone o2

Einen der vielen eSIM-Anbieter fürs Ausland nutzen.

BuddySIM eSIM.sm Holafly Nomad eSIM Saily

Im jeweiligen Land eine eigene Prepaid-SIM oder eSIM kaufen.

Anzeige

Keine Medien beim Roaming empfangen

Wenn ihr Daten-Roaming nutzen wollt, aber sichergehen möchtet, dass euch im Urlaub niemand hunderte Megabyte an Bildern schickt, welche WhatsApp daraufhin pflichtbewusst herunterlädt, könnt ihr den Medienempfang beim Roaming auch deaktivieren. Folgt dafür einfach dieser Anleitung:

Öffnet WhatsApp und tippt in der Chats-Übersicht auf das Menü-Symbol (⁝). Tippt hier auf "Einstellungen". Wählt den Menüpunkt "Speicher und Daten". Unter "Autom. Download von Medien" tippt auf "Bei Roaming". Deaktiviert hier alle Häkchen (falls vorhanden), um keine Medien mehr während des Daten-Roamings zu empfangen. Abschließend tippt ihr auf die Schaltfläche OK. © GIGA

Anzeige

Tipps, um Daten zu sparen

Generell ist WhatsApp sehr sparsam, was den Datenverbrauch angeht: Die Textnachrichten der Chats erzeugen nicht viel Traffic. Problematisch wird es jedoch bei Sprachnachrichten, Bildern und vor allem Videos. Auch wenn diese von WhatsApp komprimiert werden, können mehrere Bilder oder ein etwas längeres Video schnell den Datenverbrauch nach oben katapultieren. Hier sollte beachtet werden, dass Senden (Upload) genauso wie Empfangen (Download) zählt: Wenn ihr also ein Bild oder Video verschickt, wird dieses ebenfalls eurem Datenverbrauch angerechnet.

Wenn man nur WhatsApp-Nachrichten versendet und empfängt, sollten ein paar hundert Kilobyte für eine Woche Urlaub ausreichen.

Checkt vorher unbedingt ab, was Daten im Ausland bei eurem Vertrag kosten .

. Achtet auf euren Datenverbrauch , auch andere Apps greifen durch Hintergrunddaten (Aktualisierungen, Updates, etc.) auf das mobile Netz zu.

, auch andere Apps greifen durch (Aktualisierungen, Updates, etc.) auf das mobile Netz zu. Versendet Bilder, Videos und andere größere Dateien nur über WLAN .

und andere größere Dateien nur über . Öffnet Links zu Webseiten , die ihr von Freunden zugeschickt bekommt, im WLAN . Falls die Webseite dahinter sehr aufwendig ist oder mit GIFs und Videos arbeitet, können ebenfalls schnell einige Megabyte verbraten werden.

, die ihr von Freunden zugeschickt bekommt, im . Falls die Webseite dahinter sehr aufwendig ist oder mit GIFs und Videos arbeitet, können ebenfalls schnell einige Megabyte verbraten werden. Stellt in den WhatsApp-Einstellungen unter Datennutzung ein, dass ihr keine Medien beim Roaming empfangen möchtet.

empfangen möchtet. Wenn ihr euch im WLAN befindet, könnt ihr zusätzlich sparen, indem ihr die Telefonfunktion von WhatsApp nutzt. Diese funktioniert nämlich über die Datenverbindung eures Smartphones und lässt euch somit ein kostenloses Gespräch führen.

Anzeige

Die beste Möglichkeit, Kosten und Datenvolumen einzusparen, bleibt somit das WLAN. Achtet hier aber darauf, keine sensiblen Daten über das Smartphone zu versenden, wenn es sich um ein öffentliches Netzwerk handelt.