iPhone-Nutzer überglücklich: Nach 15 Jahren löst Apple endlich ein ärgerliches Problem

Das bevorstehende Update auf iOS 18 beinhaltet nicht nur viele neue iPhone-Funktionen, Apple korrigiert damit auch endlich ein ziemlich lästiges Problem bei Videoaufnahmen. Doch warum nimmt sich Apple der Sache ausgerechnet nach geschlagenen 15 Jahren an?

Ist euch auch schon aufgefallen: Gleichzeitig Audioinhalte auf dem iPhone abspielen und ein Video aufnehmen ist nicht so einfach möglich. Versucht man dies, so stoppt die Wiedergabe sofort ab dem Zeitpunkt, wenn man in der App einfach nur auf die Videokamera umschaltet. Fortgesetzt wird die Wiedergabe von Musik, Podcasts oder anderen Audioinhalten erst, wenn man die Videokamera wieder verlässt.

Endlich mit iOS 18 auf dem iPhone möglich: Zeitgleich Video aufnehmen und Musik hören

Neu ist die Problematik nicht. Besteht sie doch seit dem ersten iPhone, mit dem man auch Videos aufnehmen konnte. Konkret: Seit dem iPhone 3GS im Jahr 2009. Einen Trick gibt es: Es ist nämlich möglich, auch kleinere Videos direkt mit der Fotokamera zu machen. Ist diese aktiv, hält man einfach den Auslöser länger gedrückt. Solange dieser gedrückt wird, wird auch eine Videoaufnahme angefertigt. Die Audiowiedergabe wird hierfür nicht unterbrochen. Nachteilig ist allerdings die schlechtere Aufnahmequalität, bessere Ergebnisse gelingen halt direkt mit der „echten“ Videokamera des iPhones.

Autor Zac Hall von 9to5Mac berichtet jetzt über eine glückliche Fügung. Er beschreibt nämlich, dass mit iOS 18 das Problem von Apple endlich beseitigt wird. Gleichzeitig ist es künftig möglich, Videos aufzunehmen und Audio mit dem iPhone abzuspielen (Quelle: 9to5Mac). Dies funktioniert mit und ohne AirPods – genial.

Für Hall ist diese Funktion essenziell, möchte er doch parallel Videos vom Motorradfahren mit einem auf dem Bike montierten iPhone aufnehmen und dabei ebenso Musik in seinem Helm hören. Mit dem iPhone ging dies bisher nicht, sehr wohl aber mit seinem altehrwürdigen Samsung Galaxy S. Dieses ließ er damals für ein iPhone 4 fallen und musste sich seitdem mit der Problematik arrangieren. Eineinhalb Jahrzehnte später hat Apple die Lösung – manchmal dauert es halt etwas länger.

Möglicher Grund für Apples Kurswechsel im iPhone 16 zu suchen

Doch wie kommt es zum plötzlichen Sinneswandel bei Apple? Darüber kann auch Hall nur spekulieren. Eventuell, weil das iPhone 16 einen neuen Button bekommen wird, mit dem Videoaufnahmen für jeden nur noch einen Tastendruck entfernt sind? Eventuell liegt er damit gar nicht mal so falsch.

Nicht vergessen: Mit dem Release von iOS 18 kann Mitte bis Ende September gerechnet werden, wenige Tage vor dem Verkaufsstart des iPhone 16. Aber wer bisher 15 Jahre warten musste, der kann sich wohl jetzt auch noch wenige Wochen gedulden.