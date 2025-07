iPhone-Nutzer aufgepasst: Holt euch zurück, was Apple euch genommen hat – mit diesem Trick

Apple hatte den Lautstärkeregler heimlich gestrichen – doch mit dem aktuellem iOS 18 bekommt ihr ihn endlich wieder.

Schon gewusst? Mit iOS 18 bringt Apple still und heimlich eine Funktion zurück, die viele Nutzer seit iOS 16 schmerzlich vermissen: den Lautstärkeregler auf dem Sperrbildschirm des iPhones. Wer beim Hören von Musik oder Podcasts lieber am Bildschirm als über die Tasten die Lautstärke regeln möchte, darf jetzt aufatmen – ein kleiner Trick in den Einstellungen macht’s möglich.

Apple versteckt den Lautstärkeregler im Sperrbildschirm des iPhones

Seit iOS 16 war der Lautstärkeregler aus der Mediensteuerung auf dem Sperrbildschirm verschwunden. Stattdessen sollten Nutzer die seitlichen Lautstärketasten verwenden – praktisch für manche, nervig für viele. Jetzt könnt ihr den Regler wieder aktivieren – allerdings gut versteckt.

So holt ihr euch den Regler zurück:

Öffnet die Einstellungen auf eurem iPhone. Navigiert zu Bedienungshilfen. Tippt auf Audio & Visuelles. Aktiviert dort den Schalter bei „Lautstärkeregler immer anzeigen“.

Voilà – schon erscheint der Lautstärkeregler wieder direkt unter den Wiedergabe-Buttons auf dem Sperrbildschirm. Kein Herumfummeln mehr an der Seite des iPhones nötig, wenn es mal schnell leiser werden muss.

Endlich wieder da! (© Screenshot GIGA)

Was wie ein kleines Detail wirkt, ist für viele ein echter Gewinn im Alltag. Gerade wenn das iPhone auf dem Tisch liegt oder in einer Halterung steckt, war das Fehlen des Lautstärkereglers ein unnötiger Rückschritt. Dass Apple jetzt zumindest die Möglichkeit zurückgibt – wenn auch versteckt unter den Bedienungshilfen – ist ein kleiner Sieg für alle, die sich mehr Kontrolle über ihr Gerät wünschen.

Fazit: Ein echter Geheimtipp in iOS 18

Apple hört nicht immer auf seine Nutzer – aber manchmal eben doch, wenn auch leise. Der Trick mit dem Lautstärkeregler ist genau die Art von verstecktem Feature, das viele übersehen würden. Umso besser, dass es jetzt bekannt ist: Ein echter Geheimtipp für alle, die ihr iPhone wieder ein Stück intuitiver machen wollen.