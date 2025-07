WhatsApp: Kontakt fehlt? So aktualisiert ihr die Liste

Hin und wieder kann es vorkommen, dass ein frisch hinzugefügter Kontakt in eurem Handy nicht gleich bei WhatsApp zu finden ist. In diesem Fall hat sich die Kontaktliste noch nicht selbstständig aktualisiert. Wie ihr manuell die WhatsApp-Kontakte aktualisieren könnt, zeigen wir euch hier.

WhatsApp Kontakte aktualisieren

Wenn nicht alle Kontakte eures Smartphones bei WhatsApp angezeigt werden, kann es helfen, die Aktualisierung der Kontaktliste des Messengers manuell anzustoßen. Folgt dafür einfach der bebilderten Schritt-für-Schritt-Anleitung oder scrollt zur Text-Anleitung für Fortgeschrittene herunter:

Öffnet den WhatsApp-Messenger und ruft die Chats-Übersicht auf. Tippt auf das „Neuer Chat“-Symbol (Nachrichtenkasten mit Plus), um die Kontaktliste aufzurufen. © GIGA Hier seht ihr alle Kontakte, die WhatsApp mit eurem Telefon synchronisiert hat. Tippt auf den Menü-Button (⋮) oben rechts. Im Menü findet ihr die Option „Aktualisieren“, tippt auf diese. © GIGA Nun sollte die Kontaktliste von WhatsApp aktualisiert werden. Das kann je nachdem wie viele Kontakte fehlen, ein paar Sekunden dauern.

Weitere Tipps und Tricks zum beliebten Messenger erfahrt ihr in folgendem Video:

Probleme mit der Kontaktliste?

Wenn eure Kontaktliste sich nicht automatisch aktualisiert, solltet ihr zu aller erst denn Messenger auf den aktuellsten Stand bringen und mögliche WhatsApp-Updates installieren.

Falls sich die WhatsApp-Kontakte auch weiterhin nicht automatisch aktualisieren oder möglicherweise gar keine Kontakte angezeigt werden, solltet ihr in den Einstellungen eures Android-Smartphones oder iPhones überprüfen, ob ihr dem Messenger womöglich die Berechtigung entzogen habt, auf die Kontakte zuzugreifen.

Möglicherweise hat die Person auch schlichtweg kein WhatsApp (mehr), dann sollte sie unten in der Kontaktliste unter „Zu WhatsApp einladen“ aufgeführt sein. In dem Fall könntet ihr die Person per SMS fragen, welchen WhatsApp-Alternative sie nutzt.