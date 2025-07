Reddit auf Deutsch umstellen oder Übersetzung ausschalten – das geht

Teilweise werden Beiträge bei Reddit automatisch übersetzt. Kann man das ausschalten? Und wie lässt sich Reddit auf Deutsch umstellen, wenn Menüs und Funktionen auf Englisch angezeigt werden?

Es gibt sowohl in der Browser-Version als auch in der Reddit-App für Android und iOS eine Option, mit der ihr die Sprache auf Deutsch umstellen könnt.

Automatische Übersetzung bei Reddit ausschalten

Seit einiger Zeit werden Beiträge in fremden Sprachen automatisch übersetzt. Manchmal merkt man erst beim Lesen oder teilweise auch gar nicht, dass der Reddit-Thread ursprünglich in einer anderen Sprache verfasst wurde. Es gibt direkt in Reddit keine generelle Möglichkeit, die automatische Übersetzung auszuschalten. Die Änderung lässt sich aber für jeden Beitrag separat durchführen. Für die Übersetzung greift Reddit auf die Standardsprache des Browsers oder Systems zu. So könnt ihr die Beiträge in Originalsprache anzeigen:

Ganz oben findet ihr bei jedem Beitrag den Button für die Originalsprache. (© GIGA)

In der Reddit-App seht ihr direkt oben die Zeile „Übersetzungen aktiv“. Tippt dort auf die Schaltfläche „ Original anzeigen “.

“. Bei Reddit im Browser seht ihr oben auch den kleinen Button „Original anzeigen“.

Fehlt der Button, schaut euch die URL des Reddit-Posts an. Dort wird automatisch ein Kürzel für die Spracheinstellung eingefügt. Wird ein Beitrag auf Deutsch dargestellt, steht dort tl=de .

. Löscht diesen Zusatz in der URL.

In der App findet ihr zudem die Sprachauswahl in den Einstellungen:

Tippt rechts oben auf euer Profilbild. Öffnet die Einstellungen. Bei „Inhaltssprachen“ fügt ihr Sprachen hinzu. Entsprechende Beiträge werden dann zukünftig nicht mehr automatisch übersetzt.

Reddit auf Deutsch umstellen: So gehts in der App

In der App wird normalerweise die allgemeine Gerätesprache verwendet. Überprüft also zunächst, ob das Android-System beziehungsweise iOS in der gewünschten Sprache läuft (Einstellung bei Android ändern | Einstellung bei iOS ändern). Man kann die Sprache in der Reddit-App aber auch unabhängig von der Gerätesprache einstellen. Das geht so:

Öffnet die Reddit-App. Tippt rechts oben auf euer Profilbild. Im Menü wählt ihr die Einstellungen aus. Ihr erreicht sie über die Zeile mit dem Zahnrad. Danach findet ihr im mittleren Bildschirmbereich die Spracheinstellungen. Ihr erkennt sie anhand des Symbols mit dem großen „A“ und einem anderen Schriftzeichen. Wählt den oberen der beiden Einträge aus. Danach könnt ihr die gewünschte Menüsprache für Reddit auswählen und sie zum Beispiel auf „Deutsch“ stellen.

Die Änderung betrifft nur die Optionen und Menüs. Beiträge werden in der Originalsprache des Verfassers dargestellt. Man kann sie aber automatisch übersetzen lassen. In der App findet ihr dazu über dem jeweiligen Post den Button zum Übersetzen. Die Reddit-App greift für die Zielsprache auf die Gerätesprache zurück.

So geht es im Browser

Auch im Browser könnt ihr die Sprache von Reddit ändern:

Drückt dafür rechts oben auf den Profilnamen. Wählt dann die Einstellungen über „User Settings“ aus. Wird Reddit in einer anderen, unbekannten Sprache angezeigt, nehmt den vierten Menüpunkt. In der Übersicht der „Account“-Einstellungen findet ihr als dritte Option die Spracheinstellungen. Tippt dort auf den Pfeil nach unten und wählt aus dem „Drop Down“-Menü die gewünschte Sprache aus, zum Beispiel „Deutsch“. Die Änderung wird sofort übernommen und ihr seht die Menüs jetzt in der neuen Zielsprache.

Im Browser gibt es keine Option, um Beiträge aus einer fremden Sprache in Deutsche zu übersetzen. Ihr könnt aber die ganze Webseite übersetzen lassen und somit auch die Reddit-Texte auf Deutsch lesen. Ein beliebter Thread, der euch ausschließlich mit deutschsprachigen Beiträgen versorgt, ist „ich_iel“.