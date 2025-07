Threads: Kann man sehen, wer auf meinem Profil war?

Threads ist ein soziales Netzwerk, das ähnlich wie Instagram oder Facebook funktioniert. Das heißt, man postet Beiträge, die andere in ihrem Feed oder direkt auf eurem Profil sehen. Kann man sehen, wer sich ein Profil angeschaut hat?

Wer hat mein Threads-Profil besucht?

Aktuell ist es bei Threads nicht möglich zu sehen, wer euer Profil besucht hat.

Ältere Internetnutzer kennen das Feature noch von StudiVZ: Sobald man sich die Profilseite von jemandem angeschaut hat, hat der jeweilige Nutzer das in einer Liste gesehen. Die Funktion wünschen sich viele auch für andere Plattformen wie Instagram oder eben Threads. Im Gegensatz zu manchen Netzwerken wie LinkedIn, die eine Profilbesucher-Funktion anbieten, gibt Threads den Nutzern keine Möglichkeit, Profilaufrufe einzusehen oder eine Liste der Besucher zu erhalten. Das bedeutet: Wenn jemand euer Profil aufruft, Beiträge anschaut oder sich eure Follower-Liste durchstöbert, werdet ihr darüber nicht benachrichtigt und bekommt keine Information, wer das war.

Darum kann man Profilbesucher nicht sehen

Diese Entscheidung dient vor allem dem Schutz der Privatsphäre und soll die Nutzung der Plattform ungezwungen halten. Threads zeigt zwar an, wer eure Beiträge gelikt oder kommentiert hat, aber darüber hinausgehende Interaktionen wie reine Profilbesuche bleiben anonym. Es gibt auch keine Einstellung in der App, mit der man das aktivieren oder deaktivieren könnte.

Viele Nutzer würden sich zwar eine solche Funktion wünschen, um zu wissen, wer sich für ihr Profil interessiert, doch Threads folgt hier der Philosophie von Instagram, das ebenfalls keine Profilbesucher-Anzeige bietet. Gerüchte über angebliche Tools oder Apps, die Profilbesucher sichtbar machen sollen, sind mit Vorsicht zu genießen. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um Fake-Apps oder Datenfallen.

Loggt ihr euch also in so einem Dienst ein, gelangen eure Zugangsdaten in die Hände von Fremden. Zudem droht eine Kontosperre, da ein Zugriff auf den Threads-Account über Drittanbieter-Apps laut Nutzungsbedingungen nicht erlaubt ist.