Mobile Klimaanlage und Gastherme können zur tödlichen Kombination werden

Sie wollten der Hitze entfliehen und gerieten in eine unsichtbare Todesfalle – die gefährliche Wechselwirkung zwischen Klimaanlage und Gastherme fordert erste Opfer.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Was erfrischend kühlen soll, kann zum lautlosen Killer werden. Ein tragischer Fall aus NRW zeigt, warum ihr bei mobilen Klimageräten höchste Vorsicht walten lassen müsst.

Tückische Kombination aus Klimaanlage und Gastherme

Was auf den ersten Blick wie ein tragischer Einzelfall erscheint, offenbart ein grundsätzliches Sicherheitsrisiko in vielen deutschen Haushalten. Der Deutsche Feuerwehrverband und die Initiative zur Prävention von Kohlenmonoxidvergiftungen schlagen nach einem Todesfall in Iserlohn Alarm.

Anzeige

Mobile Klimageräte können in Kombination mit Gasthermen einen gefährlichen Unterdruck erzeugen. Dieser saugt das giftige Kohlenmonoxid aus dem Abgasrohr zurück in die Wohnung – ein Prozess, der besonders an heißen Tagen zur tödlichen Gefahr wird.

Das Tückische an der Situation: Das austretende Kohlenmonoxid ist ein teuflischer Killer. Ohne Farbe, ohne Geruch und ohne Geschmack schleicht es sich in den Körper der Bewohner. Die ersten Warnsignale wie Kopfschmerzen oder Übelkeit werden häufig falsch gedeutet oder mit normalen Hitzeerscheinungen verwechselt.

Eine hohe Konzentration des Gases führt schnell zum Tod, während auch niedrige Dosen über längere Zeit schwerwiegende Folgen wie Demenz oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen auslösen können (Quelle: Spiegel).

Kohlenmonoxidmelder unverzichtbar

Experten raten dringend zur Installation von Kohlenmonoxidmeldern und regelmäßiger Wartung aller gasbetriebenen Geräte. Im Fall von Iserlohn war die Gastherme zwar voll funktionsfähig, doch die fatale Wechselwirkung mit dem Klimagerät wurde zum Verhängnis.

X-Sense Smart Kohlenmonoxid-Melder Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.07.2025 10:55 Uhr

Aktuell werden wegen der Hitzewelle sehr viele Klimaanlagen verkauft. Viele wissen gar nicht, dass beim Betrieb ein Unterdruck in der Wohnung erzeugt wird und es so zu einem solchen Fall kommen kann. Wenn ihr eine Klimaanlage kauft, sollte auch ein Kohlenmonoxidmelder im Warenkorb landen, wenn ihr gleichzeitig eine Gastherme besitzt.