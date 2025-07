Samsung gelingt mit neuem Smartphone wichtige Kehrtwende

Während Samsung insgesamt schwächelt, feiert das Unternehmen mit seinem neuen Mittelklasse-Smartphone einen überraschenden Erfolg.

Für Samsungs A-Klasse-Smartphones lief es in den letzten Jahren nicht wirklich gut. Steigende Preise und eine reduzierte Ausstattung haben das Interesse gesenkt. Mit dem Galaxy A56 ist die Kehrwende gelungen – aus einem guten Grund.

Samsung Galaxy A56 verkauft sich wieder besser

Samsung feiert mit seinem aktuellen Mittelklasse-Smartphone Galaxy A56 (Test) einen großen Erfolg in Westeuropa. In den ersten sieben Wochen nach der Markteinführung verzeichnete dieses Modell ein Verkaufsplus von 12 Prozent im Vergleich zum Vorgängermodell Galaxy A55. Diese positive Entwicklung sticht besonders hervor, da Samsungs Gesamtabsatz im gleichen Zeitraum um 11 Prozent zurückging.

Der Erfolg des Galaxy A56 basiert laut Counterpoint Research vor allem auf der Integration der Galaxy AI – Samsungs hauseigener KI-Technologie, die erstmals in der A-Serie zum Einsatz kommt. Die Künstliche Intelligenz ermöglicht verschiedene Funktionen, die bisher den High-End-Modellen vorbehalten waren. Diese Demokratisierung der KI-Features kommt gut an, wie die Verkaufszahlen belegen.

Während der gesamte Smartphone-Markt in Westeuropa einen leichten Rückgang von 2 Prozent verzeichnet, hebt sich das Galaxy A56 deutlich von diesem Trend ab. Zum Vergleich: Das Vorgängermodell Galaxy A55 hatte im Vorjahr noch einen Verkaufsrückgang von 22 Prozent gegenüber seinem Vorgänger Galaxy A54 zu verkraften – in einer Zeit, in der Samsung insgesamt ein Plus von 8 Prozent verbuchen konnte.

Konkurrenz schläft nicht

Der Konkurrenzkampf im mittleren Preissegment wird dabei immer härter. Geräte wie das Google Pixel 9a und das Honor 400 bieten vergleichbare oder sogar umfangreichere KI-Funktionen zu ähnlichen oder niedrigeren Preisen an. Jan Stryjak, Associate Director bei Counterpoint Research, sieht darin eine bedeutende Herausforderung für Samsung: „Die Integration von Galaxy AI in die A-Serie war ein kluger Schachzug, aber Samsung muss sich gegen starke Konkurrenz behaupten.“

Durch den Preisverfall des Galaxy A56 wird das Samsung-Smartphone mit der Zeit immer attraktiver. Schon jetzt könnt ihr ordentlich sparen und ein wirklich starkes Smartphone zum mittlerweile fairen Preis erhalten.