Xiaomi hat ein Ass im Ärmel: Mit diesem Smartphone rechnet niemand

Das Xiaomi 16 soll in einer vierten, bisher noch nie angebotenen Version erscheinen.

Xiaomi bietet seine Premium-Smartphones bisher in drei Versionen an. Zwei davon schaffen es am Ende nach Europa. Mit dem Xiaomi 16 soll eine vierte Version dazukommen, die das Zeug zu einem Bestseller haben könnte.

Xiaomi 16 Pro Mini im Gespräch

Xiaomi plant offenbar eine kleine Revolution im Premium-Segment. Laut einem Insider arbeitet das chinesische Unternehmen an einem kompakten Flaggschiff-Smartphone. Das Xiaomi 16 Pro Mini soll mit einem 6,1-Zoll-AMOLED-Display daherkommen und dennoch keine Kompromisse bei der Leistung eingehen.

Unter der Haube soll der noch unveröffentlichte Snapdragon 8 Gen 4 arbeiten, unterstützt von bis zu 16 GB RAM. Der Akku soll trotz des kompakten Gehäuses eine Kapazität von 4.500 mAh fassen und sich mit 120 Watt kabelgebunden sowie 50 Watt kabellos aufladen lassen. Xiaomi soll zudem einen verbesserten Fingerabdrucksensor unter dem Display verbauen und wie Samsung auf Titan als Premium-Material für den Rahmen setzen.

Bei der Kamera soll Xiaomi ebenfalls keine Kompromisse machen. Es soll eine Triple-Kamera mit Leica-Branding verbaut sein. Der Hauptsensor soll mit 50 Megapixeln auflösen und über einen 1-Zoll-Sensor verfügen. Das wäre eine echte Ansage in dieser Größenklasse. Flankiert wird er von einer 50-Megapixel-Ultraweitwinkel-Einheit und einem 32-Megapixel-Teleobjektiv mit 3-fach optischem Zoom. Optisch soll sich die Kamera am iPhone 17 Pro orientieren – also über die ganze Gehäusebreite gezogen sein (Quelle: GizmoChina).

Neue Xiaomi-Smartphones stehen bald an

Das Xiaomi 16 könnte schon sehr bald in den nun vier Varianten enthüllt werden. Neben dem Basismodell, Pro und Ultra könnte ein Pro Mini dazukommen. Erwartet wird die Vorstellung zunächst im Herbst in China, später dann auch weltweit.

Die große Frage wird am Ende sein, ob das Xiaomi 16 Pro Mini auch den Weg nach Europa und Deutschland findet. Hierzulande bietet Xiaomi das Pro-Modell nicht mehr an, sondern nur das Basismodell und die Ultra-Version.