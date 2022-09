Apple hat Anfang September die neuen iOS-Geräte vorgestellt. 2022 gibt es wieder 4 Modelle: Das iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max. Worin unterscheiden sich die einzelnen Modelle?

Apple iPhone Facts

Wie in den vergangenen Jahren gibt es neben dem normalen Modell auch zwei „Pro“-Varianten. Neu ist bei der 2022er-Generation das „Plus“-iPhone. Es ersetzt das kleine „Mini“-Modell. Ein iPhone 14 mini gibt es also nicht und ist derzeit auch nicht geplant.

iPhone 14, Plus, Pro & Pro Max: Unterschiede im Überblick

Technische Details im Überblick

Das sind die technischen Spezifikationen der einzelnen iPhone-14-Modelle:

iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max Display 6,1 Zoll 6,7 Zoll 6,1 Zoll 6,7 Zoll Auflösung 2532 × 1170 Pixel 2778 × 1284 2556 × 1179 2796 × 1290 Maße 146,7 × 71,5 × 7,80 mm 160,8 × 78,1 × 7,80 mm 147,5 × 71,5 × 7,85 mm 160,7 × 77,6 × 7,85 mm Gewicht 172 Gramm 203 Gramm 206 Gramm 240 Gramm Technik Super Retina XDR Super Retina XDR Super Retina XDR Super Retina XDR Schutz IP68 IP68 IP68 IP68 Prozessor A15 Bionic A15 Bionic A16 Bionic A16 Bionic Speicher 128 GB | 256 GB | 512 GB 128 GB | 256 GB | 512 GB 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB Kamera Dual-Kamera Dual-Kamera Pro-Kamera Megapixel 12 MP 12 MP 48 MP 48 MP Akku 20 Stunden Videowiedergabe

80 Stunden Audiowiedergabe · 26 Stunden Videowiedergabe · 100 Stunden Audiowiedergabe · 23 Stunden Videowiedergabe · 75 Stunden Audiowiedergabe · 29 Stunden Videowiedergabe · 95 Stunden Audiowiedergabe UVP zum Start 999 €

1.129 €

1.389 € 999 €

1.129 €

1.389 € 1.299 €

1.429 €

1.689 €

1.949 € 1.449 €

1.579 €

1.839 €

2.099 € Angebote ohne Vertrag Direkt bei Apple Direkt bei Apple Direkt bei Apple Direkt bei Apple Angebote mit Vertrag Bei Media Markt Bei Media Markt Bei Media Markt Bei Media Markt

Alles zu den neuen iPhones erfahrt ihr im Video:

Größe & Gewicht

Die neuen iOS-Geräte erscheinen in zwei verschiedenen Größen: Das Standard-iPhone und das iPhone 14 Pro haben eine Bildschirmdiagonale von je 6,1 Zoll (ca. 14,5 cm), das Plus- und Pro-Max-Gerät sind mit 6,7 Zoll (ca. 17 cm) ausgerüstet. Beim Gewicht bringt es nur das iPhone 14 mit 172 Gramm auf unter 200 Gramm. Alle anderen iPhone sind hier etwas schwerer.

iPhone 14 (Pro) vorgestellt Abonniere uns

auf YouTube

Display & Design

Beim Design macht Apple keine großen Sprünge. Alle neuen iPhones sind sich recht ähnlich und auch schon von der Vorgängergeneration kaum zu unterscheiden. Apple hat auch wenig Gründe, das Design zu ändern, schließlich ist die Optik Premium-Geräten würdig. Das Gehäuse ist aus Aluminium und Glas gefertigt. Die Zertifizierung nach IP68 sorgt für den nötigen Schutz vor Wasser. So hält das neue iOS-Gerät einen halbstündigen Aufenthalt im Wasser in einer Tiefe von 6 Metern aus. Die „Ceramic Shield“-Vorderseite soll laut Apple mehr aushalten „als jedes Smartphone-Glas“.

Beim Display führt Appel bei den Pro-Modellen zwei neue Features ein: Die „Dynamic Island“ sorgt dafür, dass in die bisher „tote“ Notch endlich Bewegung reinkommt. In dem schwarzen Balken lassen sich verschiedene Funktionen anzeigen, etwa Routenangaben oder Informationen zu eingehenden Anrufen. Daneben sind die Displays der Pro-Modelle mit einer „Always on“-Funktion ausgerüstet. So sieht man dauerhaft die Uhrzeit, das Datum und andere Informationen, auch wenn der Bildschirm gesperrt und ausgeschaltet ist. Alle Geräte sind Face-ID-fähig. Touch-ID gibt es bei keinem der neuen iPhones.

Wie schon beim iPhone 13 ist das 120-Hertz-Feature auch bei der diesjährigen Generation auf die Pro-Modelle beschränkt. Das sorgt für besonders flüssige Abläufe beim Scrollen oder schnell abgespielten Inhalten auf dem Bildschirm. Das iPhone 14 und iPhone 14 Plus müssen erneut mit eher mageren 60 Hertz auskommen.

Bei den Farben gibt es ebenfalls Unterschieden zwischen dem iPhone 14 / 14 Plus und dem iPhone 14 Pro / Pro Max. Die Pro-Modelle gibt es in 4 Farbvarianten (Dunkellila, Silber, Gold, Schwarz). Beim normalen und Plus-iPhone kann man sogar zwischen 5 Farben auswählen: Schwarz, blau, cremeweiß, violett und rot.

Die verschiedenen Farben des iPhone 14 (Bildquelle: Apple)

Leistung

Mit dem A16-Bionic bekommen nur die beiden Pro-Geräte einen komplett neuen Prozessor. Der überarbeitete Chip-Satz soll wie gewohnt für mehr Leistung sorgen. Gleichzeitig wird der Akku-Verbrauch um bis zu 20 Prozent gesenkt. Das iPhone 14 und iPhone 14 Plus arbeiten mit dem A15-Bionic-Chip, der bereits im iPhone 13 für ordentliche Leistung sorgt. Für die 14er-iPhones wurde der Prozessor aber ebenfalls aufpoliert und verbessert.

Vor allem bei den beiden Pro-iPhones bekommt man mit dem A16-Bionic einen Prozessor, der für Spitzenwerte hinsichtlich der CPU-Leistung sorgt.

Kamera

Auf dem Papier hat Apple bei den Kameras nicht viel geändert. Ein Telezoom fehlt beim iPhone 14 weiterhin. Das iPhone 14 Pro / Pro Max erzielt mit dem Teleobjektiv aber scharfe Ergebnisse. Bei den Standard-Modellen gibt es 12 Megapixeln, bei den Pro-Versionen 48 Megapixel mit der Hauptkamera. Vor allem die „Photonic Engine“ sowie das optimierte Zusammenspiel zwischen der Kamera-Software und dem Bionic-Prozessor sollen für schönere Bilder durch eine bessere Verarbeitung der Rohaufnahmen sorgen.

Die optische Bildstabilisierung sorgt für robuste und wackelfreie Aufnahmen, auch bei Erschütterungen und Bewegungen. Videos erstellt man in Full-HD.

Akku

Mit der reinen Akku-Kapazität kann Apple zwar auch beim iPhone 14 nicht punkten, allerdings ist auch dieses Mal das Zusammenspiel zwischen iOS und Hardware wieder so durchoptimiert, dass äußert lange Akku-Laufzeiten garantiert sind. Bei einer ausgiebigen Nutzung halten alle neuen iPhones wesentlich länger durch als ihre direkten Vorgänger. Wer sein iPhone im Alltag normal benutzt, wird durchaus auch 2 Tage ohne Ladegerät auskommen. Genaue Angaben zur Laufzeit und Kapazität findet ihr hier:

Speicher

Beim Speicher muss man wie bei allen iPhones bisher schon vor dem Kauf den Bedarf überlegen. Es gibt keine Möglichkeit zur Speichererweiterung. Das iPhone 14 und iPhone 14 Plus gibt es in Varianten mit einer Größe von 128, 256 oder 512 Gigabyte. Die Pro-Modelle bieten zusätzlich eine gigantische 1-TB-Option.

Preise

Das „günstigste“ iPhone 14 ist die iPhone-14-Version mit 128 Gigabyte Speicherplatz. Die unverbindliche Preisempfehlung für das Gerät liegt bei 999 Euro. Somit setzt Apple den Startpreis um 100 Euro höher an als noch im letzten Jahr. Das iPhone 14 Pro gibt es ab 1299 Euro, während das iPhone 14 Pro Max mit 1449 Euro startet. Erstmals durchbricht Apple 2022 die 2000-Euro-Marke: Das riesige iPhone 14 Pro Max mit 1 Terabyte Speicherplatz kostet 2099 Euro.

iPhone 14, Plus, Pro & Pro Max im Vergleich: Fazit – welches Gerät kaufen?

Das iPhone 14 und iPhone 14 Plus unterscheiden sich lediglich in der Größe und der Akku-Leistung. Das Plus-Modell ist größer und die Batterie hält länger durch. Das Plus-Modell eignet sich also für alle, die zwar ein Gerät der aktuellen Generation, aber nicht das technisch hochwertigste und teuerste iPhone benötigen.

Wer das High-End-Gerät der diesjährigen Generation braucht, muss zum iPhone 14 Pro oder iPhone 14 Pro Max greifen. Die Pro-Geräte unterscheiden sich ebenfalls durch ihre Größe und die Akku-Laufzeit. Technisch sind sie dem iPhone 14 und iPhone 14 Plus um einiges voraus. So gibt es nur bei den Pro-Modellen den neuesten A16-Prozessor. Zudem punkten die Pro-Modelle mit der Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz, der besseren Kamerauasstattung sowie der „Dynamic Island“-Funktion im Display. Will man also das technisch derzeit stärkste iPhone, sollte man zum iPhone 14 Plus greifen. Sind 6,1 Zoll zu klein und will man die maximale Akku-Laufzeit, darf es auch das iPhone 14 Pro Max sein.

Welches Handy soll ich kaufen? Frag unseren interaktiven Smartphone-Kaufberater!

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.