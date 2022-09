Mit dem Xiaomi 12T und 12T Pro wird das chinesische Unternehmen wohl schon in Kürze zwei neue Top-Smartphones vorstellen, die preislich deutlich unter dem Xiaomi 12 und 12 Pro angesiedelt sind und trotzdem einige Ausstattungsmerkmale bieten, die es dort nicht gibt. Wirklich günstig werden die T-Modelle in diesem Jahr aber nicht wirklich.

Xiaomi Facts

Xiaomi 12T Pro mit 200-MP-Kamera

Seit Monaten wird erwartet, dass Xiaomi bald sein erstes 200-MP-Smartphone auf den Markt vorstellt und so zu Motorola und dem Edge 30 Ultra aufschließt. Das Xiaomi 12T Pro ist genau dieses Smartphone, auf das viele schon lange warten. WinFuture hat die wichtigsten Spezifikationen vor der offiziellen Präsentation enthüllt. Neben der bereits erwähnten 200-MP-Kamera wird das Smartphone mit dem Snapdragon 8+ Gen 1 ausgestattet sein und damit zu den schnellsten Handys auf den Markt gehören. Das 6,67 Zoll große AMOLED-Display ist flach und unterstützt 120 Hz.

Zu den Highlights des Xiaomi 12T Pro gehört ein 5.000-mAh-Akku, der mit 120 Watt extrem schnell wieder aufgeladen werden kann. Das passende Netzteil soll beigelegt sein, sodass keine zusätzlichen Kosten entstehen. Der Preis soll bei 849 Euro liegen. Das wären 200 Euro weniger als beim Xiaomi 12 Pro, welches für 1.049 Euro eingeführt wurde. Es ist aber immer noch sehr viel Geld für ein Smartphone.

Zum Vergleich: Das Xiaomi 12 Pro im Detail vorgestellt:

Xiaomi 12 Pro im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Xiaomi 12T mit 108-MP-Kamera

Mit dem Xiaomi 12T wird es auch eine normale Version geben, die sich technisch aber teilweise deutlich von dem Pro-Modell unterscheidet. Da wären in erster Linie die 108-MP-Kamera und der MediaTek-Prozessor. Doch auch hier bekommt ihr ein 6,67-Zoll-AMOLED-Display mit 120 Hz. Der Akku misst ebenfalls 5.000 mAh und lässt sich mit 120 Watt schnell aufladen. Wenn man den Preis von 649 Euro bedenkt, wäre dieses Modell vermutlich die bessere Wahl, da ihr kaum Kompromisse eingehen müsst. Mit der Zeit dürfte der Preisverfall zudem dazu führen, dass das Xiaomi 12T noch attraktiver wird, wenn es sich preislich in Richtung Mittelklasse-Handys bewegt. Laut der Quelle soll die Vorstellung der Smartphones schon in Kürze stattfinden.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.