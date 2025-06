Pixel-Foldable: Google will schaffen, woran selbst Samsung immer noch scheitert

Mit dem Google Pixel 10 Pro Fold könnt ihr vielleicht auf Tauchstation gehen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Bisher galten faltbare Smartphones als empfindlich, besonders gegenüber Staub. Mit dem Pixel 10 Pro Fold will Google das angeblich ändern und erstmals ein Foldable mit IP68-Zertifizierung anbieten.

Google Pixel 10 Pro Fold mit IP68-Rating?

Google will mit seinem nächsten faltbaren Smartphone neue Standards setzen. Laut Gerüchten soll das Pixel 10 Pro Fold über eine IP68-Zertifizierung verfügen. Damit wäre es nicht nur gegen Wasser, sondern auch vollständig gegen das Eindringen von Staub geschützt.

Anzeige

Bisher ist es keinem Hersteller gelungen, ein faltbares Smartphone mit dieser Schutzklasse auf den Markt zu bringen. Selbst der Marktführer Samsung bietet mit dem aktuellen Galaxy Z Fold 6 nur IPX8, also keinen zertifizierten Staubschutz.

Neben dem erweiterten Schutz soll Google angeblich auch die Bauweise selbst optimiert haben. So soll das neue Scharnier des Pixel 10 Pro Fold dünner ausfallen und die sichtbare Falz im Display weiter verringern (Quelle: Android Headlines). Gleichzeitig wächst das Außendisplay leicht von 6,3 auf 6,4 Zoll, während die Gehäusemaße nahezu unverändert bleiben. Das Ziel sei ein insgesamt kompakteres und robusteres Falt-Handy, heißt es.

Dass faltbare Smartphones besonders anfällig für Staub sind, liegt an ihrem besonderen Aufbau mit beweglichen Elementen. Bisherige Modelle bieten maximal einen eingeschränkten Schutz wie IP48 bei Motorolas Razr-Handys oder IP5X beim angekündigten Vivo X Fold 5. Der IP68-Standard, der Schutz gegen Staub und gegen Untertauchen garantiert, wäre ein echter technischer Durchbruch.

Anzeige

Pixel 10 Pro Fold: Vorstellung im August

Das Pixel 10 Pro Fold soll am 20. August offiziell vorgestellt und möglicherweise am 28. August in den Handel kommen. Preislich wird ein ähnliches Niveau wie beim Vorgänger erwartet, der rund 1.900 Euro kostete. Angesichts der technischen Verbesserungen dürfte Google jedoch am oberen Ende der Preisskala bleiben.